Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel București au decis ca rechizitoriul intocmit de DNA in dosarul Microsoft II este legal intocmit in privința urmaririi penale și a administrarii probelor și decide, definitiv, inceperea judecații in cauza in care Dinu Pescariu și Claudiu Florica sunt acuzați de corupție,…

- "Atunci cand un lider politic este acuzat savarsirea unei infractiuni, cand se cere urmarirea penala, toti liderii trebuie sa procedeze asa cum au procedat liderii PNL si cum a procedat PNL in Parlament, votand la toate cererile de urmarire penala, votand la vedere in favoarea acestor cereri. Justitia…

- Ies la iveala ametitoare combinatii la varful politicii si al catuselor din Romania. ProcurorulAurel-Cristian Lazar a fost numit de catre presedintele Klaus Iohannis in functia de adjunct al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie dupa…

- ”Vreau sa va spun ceva ce am auzit, dar nu am probe. Eu eram președintele organizației județene PD. In Ramnicu Valcea, PSD era tot timpul fruntea. Reușisem sa caștig primaria minicipiului. In campania electorala, la o intalnire de la București unde au fost toți președinții de organizații din țara,…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanti ai societatii civile achieseaza, in integralitate, atat la Declaratia reprezentantilor legali ai curtilor de apel din Romania, adoptata la intalnirea de lucru care a avut loc in perioada 27-28 septembrie 2018 in municipiul Suceava, cat si…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanti ai societatii civile achieseaza, in integralitate, atat la Declaratia reprezentantilor legali ai curtilor de apel din Romania, adoptata la intalnirea de lucru care a avut loc in perioada 27-28 septembrie 2018 in municipiul Suceava, cat…

- Guvernul a sesizat Curtea Constitutionala privind un posibil conflict intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cazul constituirii completurilor de judecata, presedintele CCR, Valer Dorneanu, declarand pentru News.ro ca, in cursul acestei zile, va fi stabilt termenul la care va fi dezbatuta…

- In sfarsit vin vesti bune pentru Asociatia Procurorilor din Romania (APR), dupa perioada in care a fost condusa de fostul membru CSM Bogdan Gabor. Procuroarea Elena Iordache (foto), de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a fost aleasa vineri, 28 septembrie 2018, in functia…