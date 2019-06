Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Uniunii Europene a anulat o decizie a Comisiei Europene (CE) care obliga Romania sa recupereze despagubirile platite oamenilor de afaceri Viorel si Ioan Micula si societatilor acestora pe motiv ca a incalcat astfel normele UE privind ajutoarele de stat. Cei doi s-au adresat instanţei…

- Avocatul Poporului solicita anularea Hotararii de Consiliu Local Stanești, prin care se impunea plata unei taxe de salubritate pentru fiecare gospodarie și nu pe numarul de persoane. Acțiunea a fost demarata dupa ce mai multe petiții au fost depuse de un cetațean. Un cetațean a semnalat prin niște petiții,…

- Procesul CE Oltenia cu cei 30 de salariați ai companiei care au fost considerați in ianuarie drept „instigatori la greva”, pentru ca in companie s-a oprit lucrul timp de șase zile, a fost pierdut de CEO și la a doua instanța. De altfel, Tribunalul Gorj, Curtea de Apel Craiova și iar Tribunalul…

- Luni, intr-o conferința de presa comuna, Liga Profesionista de Fotbal și compania EAD.RO Interactive SRL au anunțat incheierea unui contract de cumparare a drepturilor TV și comerciale din Liga 1 pentru urmatorii 5 ani, contra sumei de 28 de milioane de euro plus TVA pe sezon. In același timp, insa,…

- Curtea de Apel Constanta a schimbat in parte sentinta data de Judecatoria Babadag in dosarul in care doi barbati s au judecat pentru lovire sau alte violente. Instanta a decis pe 15 aprilie sa majoreze cuantumul daunelor morale. Decizia este definitiva. Un barbat a fost lovit de un altul, victima depunand…

- In prezent, pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia se afla in derulare doua procese, unul prin care Kronochem solicita anularea unui act administrativ prin care s-a stabilit ca firma privata trebuie sa achite impozite in valoare de aproximativ 4 milioane de lei pentru perioada 2014 – 2018. Al doilea proces,…

- Un grup de adolescenți din Suedia a omorat in bataie un roman in Suedia. L-au omorat! Instanța, insa, a vazut altfel lucrurile. Tinerii nu sunt vinovați de crima. Pentru ce au fost, totuși, condamnați?

- Camelia Bogdan a facut cerere de revizuire la excluderea ei din magistratura. Instanța a respins solicitarea și a dat pentru FACIAS drept la despagubri de 3500 de euro. In acest dosar FACIAS a fost intervenient...