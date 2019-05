Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de hochei a Romaniei continua aventura spre calificarea in Grupa A a Diviziei 1, a doua valorica, a Campionatului Mondial de hochei pe gheața. Miercuri, „tricolorii" au produs o noua surpriza, dupa victoria cu Japonia, 3-2, și au doborat-o și pe Polonia, 3-2 dupa prelungiri. Romania, care…

- Testarea produselor ecologice: Problema cu care se confrunta producatorii autohtoni / Tot mai des auzim despre agricultura ecologica și despre târgurile de produse eco organizate de catre producatorii locali. În același timp, cu greu gasim produse ecologice pe rafturile magazinelor. Acest…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins joi, la Targoviste, reprezentativa similara a Lituaniei, cu scorul de 28-23 (16-13), in cea de-a treia partida din grupa a 6-a preliminara a CE2020, potrivit news.ro.In cealalta partida a grupei se intalnesc, joi seara, Portugalia si Franta,…

- In aceasta seara a avut loc tragerea la sorți a grupelor preliminare pentru turneul final al Campionatului European de handbal feminin, ce va avea loc in Danemarca și Norvegia, in perioada 4-20 decembrie 2020. Primele doua clasate din fiecare grupa (șapte la numar) vor ajunge la turneul final, acolo…

- In ultimii 4 ani, in 5 campanii diferite, Romania n-a batut nicio echipa naționala care sa fi fost vreodata la un turneu final de Mondial sau European. Romania - Insulele Feroe, meciul 2 al „tricolorilor" in Grupa F a preliminariilor pentru Euro 2020, e azi, la Cluj, de la ora 21:45. ...

- Subiectul gazoductului Nordstream 2 a tensionat in ultimii ani relațiile dintre țarile Uniunii Europene, iar Romania pare ca a devenit un jucator important in aceasta tema sensibila. Nordstream 2 ar trebui sa transporte gazul natural din Rusia spre Germania prin Marea Baltica, ocolind Polonia, Ucraina…

- Victorie istorica pentru Halep și compania in Cehia: Romania a eliminat deținatoarea "Cupei Federației" și cea mai tare naționala din ultimul deceniu. Dublul Begu/Niculescu a adus punctul decisiv și Romania s-a impus la Ostrava cu 3-2.

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a realizat o victorie de senzatie in aceasta seara, invingand Cehia in deplasare, scor 3 2, si calificandu se in semifinalele Fed Cup. Stire in curs de actualizare ...