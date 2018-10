Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de tineret a Romaniei a invins formatia similara a Liechtensteinului cu scorul de 4-0 in ultimul sau meci din Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019, marti seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din...

- Meciul Romania - Tara Galilor, din preliminariile Campionatului European Under-21 din 2019, va avea loc la Cluj-Napoca, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, pe 12 octombrie, de la ora 19.00, a anuntat Federatia Romana de Fotbal. Reprezentativa Romaniei, lider in grupa de calificare la EURO 2019,…

- Nationala de handbal masculin tineret a Romaniei a fost invinsa miercuri de reprezentativa Israelului, cu scorul de 30-22 (17-13), in al doilea meci din grupa intermediara 1 la Campionatul European din Slovenia. Tricolorii vor juca pentru clasarea finala pe locurile 13-16, scrie news.ro.In…

- Nationala masculina de tineret U20 a cedat cu 30-25 in fata Germaniei, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European din Slovenia. In ciuda acestui rezultat, baietii lui Sandu Iacob pastreaza sanse de calificare in turneul 1-8. Partida decisiva este duminica, de la ora 16:00, in compania Suediei

- Romania a dat lovitura chiar de la primul meci la Campionatul Mondial de tineret care se desfasoara in Slovenia. Baietii lui Sandu Iacob au invins Islanda cu 29-19 intr-un meci din Grupa A si s-au instalat pe primul loc dupa prima zi. In celalalt meci al zilei, Germania si Suedia au...