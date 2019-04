Victorie istorică a producătorilor alimentari La mijlocul lunii trecute, Parlamentul European a votat un nou set de norme UE care vor asigura protecția fermierilor europeni, precum și a furnizorilor mici și mijlocii impotriva practicilor comerciale neloiale din lanțul de aprovizionare cu alimente. Astfel s-a ajuns, in sfarșit, in punctul in care devine posibila crearea unei „armuri“ care sa-i apere pe producatori de practicile discreționare de pana acum ale marilor lanțuri de magazine. Pana la 16 practici comerciale interzise supermarketurilor In urma votului din cadrul ședinței plenare a Parlamentului de la Strasbourg, Phil Hogan, comisarul… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

