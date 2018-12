Stiri pe aceeasi tema

- Romania a castigat Grupa D la Campionatul European din Franta, dupa o seara absolut superba in fata Norvegiei. Tricolorele s-au impus cu 31-23 in fata campioanei Europei, la capatul unui meci care va ramane in istoria handbalului din Romania. Norvegia a fost invinsa din nou...

- Romania și Norvegia se infrunta astazi, de la 22:00, in ultimul meci din faza grupa D a Campionatului European de handbal feminin din Franța. Tricolorele sunt deja calificate in faza grupelor principale, dar au nevoie de o victorie pentru a merge acolo cu 4 puncte. ...

- Romania si Norvegia se vor infrunta, diseara (ora 22.00, TVR 1), la Campionatul European din Franta, intr-o partida care va influenta parcursul celor doua echipe in continuarea competitiei.

- Nationala feminina a intrat in febra partidei cu Norvegia, programata miercuri, de la ora 22:00 (TVR), decisiva pentru locul 1 in Grupa D a Campionatului European de handbal feminin. Atmosfera este foarte buna in tabara tricolora, dupa doua victorii cu Cehia (31-28) si Germania...

- Romania a avut parte de o seara excepționala in Franța, la Campionatul European. Sfarșitul zilei a fost incununat cu o victorie in fața Germaniei, selecționata care o invingea in prima partida pe Norvegia. Scorul final al intalnirii a fost 29-24 (14-11), dupa ce in a doua repriza a avut și opt goluri…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins reprezentativa Germaniei, luni, la Brest, cu scorul de 29-24 (14-11), calificandu-se in grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta.

- La primul meci din actuala editie a Campionatului European de handbal din Franta, fetele antrenate de Martin Ambros au facut un meci bun si au invins, cu mari emotii pe final, reprezentativa Cehie, scor 31-28

- Romania este pregatita pentru Campionatul European de handbal feminin din Franța. Adversarele "tricolorelor" sunt Cehia, Norvegia și Germania. Campionatul European de handbal feminin din Franța se desfașoara in perioada 29 noiembrie - 16 decembrie 2018. Cehia ne-a batut anul trecut la Mondiale, intorcand…