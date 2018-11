Stiri pe aceeasi tema

- Salome Zurabisvili, fostul ambasador al Franței la Tbilisi, a devenit prima femeie președinte al Georgiei, dupa ce a caștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale, scrie BBC News. Sustinuta de partidul la putere Visul georgian, Zurabisvili l-a devansat categoric pe contracandidatul sau din turul…

- Salome Zurabisvili, o fosta ambasadoare a Frantei in Georgia, s-a clasat pe primul loc in scrutinul prezidential desfasurat duminica in aceasta tara din Caucaz si urmeaza sa-l infrunte in turul doi, programat la 1 decembrie, pe Grigol Vasadze, relateaza Reuters.

