- FC Viitorul a realizat un rezultat mare in etapa a 12 a a Ligii 1, victorie pe teren propriu, cu 3 1, contra campioanei CFR Cluj, o formatie recunoscuta pentru soliditatea defensivei si pentru cat de greu ia gol. La Ovidiu insa, echipa lui Gica Hagi joaca foarte bine, iar pe pielea lor am simtit o si…

- FC Viitorul a invins, duminica, cu scorul de 3-1, pe CFR Cluj, in etapa 12, din Liga 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dupa șeful DIICOT, se pregatește inca o ‘decapitare’ in Justiție! Cine ar putea fi ‘executat’ Dupa ce a incercat sa respinga o pasa, Andrei Peteleu a impins mingea in…

- Singurul meci de astazi, din etapa a 12 a a Ligii 1, s a jucat la Ovidiu, intre FC Viitorul si campioana Romaniei, CFR Cluj.In urma unui nou meci foarte bun, mai cu seama in prima repriza, FC Viitorul s a impus cu 3 1 2 0 , conducand cu 3 0 inca din minutul 57 si administrandu i formatiei antrenate…

- Astazi, la ora 10.00, se pun in vanzare biletele la partida dintre FC Viitorul si CFR Cluj, programata duminica, 6 octombrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, contand pentru etapa a 12-a a Ligii 1. Biletele au urmatoarele prețuri: 50 lei -…

- FC Viitorul a avut parte de un meci dificil, in aceasta seara, in etapa a zecea a Ligii 1, cu Poli Iasi, la Ovidiu.Condusa cu 1 0 din minutul 39 Ad. Balan, din penalty , FC Viitorul a ramas si in inferioritate numeric in minutul 54, dupa ce Bradley de Nooijer a fost eliminat.Echipa gazda a reusit sa…

- FC Viitorul primeste, in aceasta seara, vizita celor de la Gaz Metan Medias. Echipa lui Gheorghe Hagi are nevoie de victorie pentru a nu pierde contactul cu plutonul fruntas al clasamentului Ligii 1. Echipa constanteana se afla in acest moment pe locul 4, cu 15 puncte, iar cu o eventuala victorie contra…

- Gheorghe Hagi s-a declarat mulțumit de victoria la scor cu FC Voluntari, 4-0, in etapa a șaptea a Ligii 1 și l-a remarcat pe Rivaldinho (24 de ani), brazilian care a revenit cu gol la Ovidiu. Vezi AICI desfașurarea partidei „Aveam nevoie de o victorie, dupa trei egaluri. Era nevoie de acest meci, de…

- FC Viitorul a disputat in aceasta seara mansa secunda din turul doi preliminar al Europa League, intalnind la Ovidiu echipa belgiana KAA Gent.Invinsa in tur cu 6 3, formatia constanteana a incercat sa intoarca acest scor si sa obtina calificarea, insa nu a reusit, realizand doar o victorie de palmares,…