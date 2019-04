Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a incearcat sa prouca un miracol in returul finalei Cupei CEV, in deplasare, cu Busto Arsizio, insa italiencele au reușit sa puna mana pe trofeu dupa ce au caștigat doua seturi. Echipa italiana ce a caștigat prima manșa, in minimum de seturi, 3-0, in Sala “Transilvania” din Sibiu, a…

- Volei Alba Blaj a facut un pas mare spre titlu, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce a caștigat derby-ul cu CSM București, scor 3-0 (25-16, 25-20, 25-18), echipa din “Mica Roma” abordand partea secunda a Diviziei A1 cu 5 puncte avantaj in lupta pentru titlu. Victorie indubitabla a ardelencelor, care a etalat…

- Volei Alba Blaj s-a calificat, astazi, in finala Cupei CEV, o performanța istorica pentru echipa din “Mica Roma”, care reușește pentru al doilea an consecutiv sa dispute o finala europeana, dupa cea de anul trecut din Champions League, de la București, cu VakifBank Istanbul. Și in al doilea joc al semifinalei…

- Volei Alba Blaj a reuțit sa invinga, de Dragobete, la Bacau, in etapa a XV-a a Diviziei A1, pe Știința, scor 3-1 (25-15, 25-16, 19-25, 25-20), avand maximum de puncte dupa 11 runde, in avanpremiera duble europene, din semifinalele Cupei CEV. Vizitatoarele au dominat primele doua seturi, conducand cu…

- Infrangere pentru Volei Alba Blaj la Istanbul : 3 – 0 Sferturile Cupei CEV Echipa de volei feminin Volei Alba Blaj a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia Galatasaray, cu scorul de 3-0, in mansa retur din faza sferturilor de finala ale Cupei CEV. Dupa cele trei seturi disputate, scorul…

- Astazi, in prima manșa a sferturilor de finala ale Cupei CEV, Galatasaray Istanbul a invins Volei Alba Blaj, scor 3-0 (25-23, 25-20, 25-17). Gruparea din Turcia și-a luat astfel o revanșa dupa eșecul de anul trecut din Final Four-ul Champions League de la București. Pentru a se califica in semifinale,…

- Volei Alba Blaj a obținut a 10-a victorie din tot atatea jocuri in Divizia A1, scor 3-0 (25-14, 25-19, 25-17), in deplasare cu „U” NTT Data Cluj. Formația din „Mica Roma” are maximum de puncte in intrecerea interna dupa disputarea etapei a 12-a. O ultima repetiție pentru formația din “Mica Roma”, inaintea…

- Volei Alba Blaj a inceput cu dreptul noul an, caștigand in deplasare cu scorul de 3-0 (25-17, 25-20, 25-10), in etapa a IX-a a Diviziei A1, in compania ultimei clasate, CSU Belor Galați. S-au intalnit in aceasta partida disputata in devans echipele de la extremele ierarhiei, vizitatoarele ocupand fotoliul…