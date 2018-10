Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistele Coronei au castigat cu scorul de 27-23 (15-12) meciul jucat duminica seara, la Brasov cu HC Dunarea Braila. Jucatoarele antrenate de Ion Craciun au facut fata unei echipe extrem de agresive, iar la final au fost aplaudate la scena deschisa de spectatorii prezenti. Din pacate, in prima…

- Echipa de handbal Corona Brasov joaca duminica, de la ora 17.30, pe teren propriu, in compania echipei HC Dunarea Braila, partida in care antrenorul Ion Craciun spera sa ofere publicului un frumos spectacol sportiv. „Jucam din nou acasa, in fata propriilor suporteri, si este foarte important sa reusim…

- Dinamo Bucuresti a obtinut un rezultat de exceptie in Liga Campionilor, a reusit sa invinga favorita grupei Wisla Plock, cu 24-21. In urma acestui rezultat, reprezentanta Romaniei a preluat conducerea grupei D

- Michael Goulian este la un pas de a castiga titlul mondial la Air Race. El s-a impus in penultima etapa a sezonului si totodata a devenit primul american care a castigat deasupra circuitului din Indianapolis dupa o pauza de 10 ani.

- FCSB a caștigat, duminica seara, partida din etapa a zecea a campionatului Romaniei, disputata in deplasare pe terenul lui Hermannstadt, scor 3-1. Sibienii au condus cu 1-0, insa liderii campionatului au revenit și au caștigat cele trei puncte.

- Debut cu victorie pentru echipa feminina de la CS Minaur la primul meci oficial in Liga Nationala. Jucatoarele antrenate de trio-ul Buceschi, Kovacs, Cetateanu au invins cu 25-21 CSU Galati. Echipa CS Minaur Baia Mare(fete) a debutat duminica, 02 septembrie in Liga Nationala. Dupa o perioada de pregatire…

- Handbalistele Coronei se vor afla incepand de luni intr-un stagiu de pregatire in Croatia, care se va incheia la finalul saptamanii cu un turneu de pregatire, acesta fiind ultimul inaintea startului de campionat care se va da pe 2 septembrie, atunci cand Corona va juca in deplasare la Cluj. Dupa o vara…

- Mick Schumacher (19 ani), fiul legendarului Michael Scumacher, a obținut azi cea mai importanta victorie a carierei. Neamțul a caștigat prima sa cursa in Formula 3 Europeana, inMarele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps. "Este un sentiment fanatstic sa castig aici. Spa este o destinatie buna pentru…