Victorie importantă, lângă furnale: CS Hunedoara – CS Ocna Mureș 0-2 (0-0) “Soda draga” a reușit, astazi, o victorie importanta, in deplasare cu CS Hunedoara, al doilea succes la rand al ultimei clasate din Seria a 4-a!!! Prima victorie externa a ocnamureșenilor vine dupa ce etapa trecuta echipa lui Mihai Manea a spart gheața și a caștigat intaia oara in acest sezon. CS Ocna Mureș a strans 8 puncte, egaladn CSM Lugoj in clasament • 0-2, MIN. 75: COLTOR majoreaza avantajul, cu o lovitura de cap • 0-1, MIN. 47: F: MORAR a deschis scorul dupa un corner de pe stanga, impingand balonul in poarta, din apropiere In prima repriza cea mai mare ocaziea fost in minutul 7, cand… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

