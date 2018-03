Stiri pe aceeasi tema

- Langa Turnul Chindiei, in derby-ul ultimei etapa a turului fazei secunde a Diviziei A1, CSM Targoviște – Volei Alba Blaj 0-3 (24-26, 25-27, 19-25), o victorie imensa pentru campioana, ce ramane in „carți” pentru titlu. Cu cubaneza Ana Cleger – fabuloasa (30 de puncte!!!), echipa din „Mica Roma” a smuls…

- Antrenorul nationalei de rugby a Belgiei, Guillaume Ajac, spune, intr-un interviu acordat site-ului rugbyrama.fr, ca victoria echipei sale impotriva Spaniei, din ultima etapa a REIC 2018, a fost una meritata, chiar daca admite ca nationalitatea arbitrului (romanul Vlad Iordachescu) poate genera polemici.…

- Un procuror de la DNA a cerut, vineri, la Tribunalul Bucuresti, inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie, pentru savarsirea infractiunii de instigare la marturie mincinoasa. Solicitarea este formulata dupa ce acesta ar fi luat legatura cu un martor…

- Pe langa onoarea de a fi gazda celui mai important eveniment sportiv al ultimelor decenii, desfașurat in Romania, in zilele de 5 și 6 mai 2018, la București, Final Four-ul Champions League la volei feminin, Volei Alba Blaj vrea sa faca o figura cat mai frumoasa in semifinalele celei mai importante competiții…

- Volei Alba Blaj a invins, astazi, in Sala “Timotei Cipariu”, Știința Bacau, scor 3-1 (23-25, 25-19, 25-23, 25-19), luandu-și astfel revanșa in fața echipei care i-a produs in urma cu o luna, mai precis in 18 februarie, un eșec ce cantarește enorm in economia stagiunii. Un meci al suferinței, istovitor,…

- Iuliu Mureșan sare in apararea lui Dan Petrescu Președintele CFR-ului crede ca antrenorul devine alt om atunci cand echipa sa intra in teren. Mureșan considera ca lipsa lui Dan Petrescu de pe banca tehnica, la meciul cu FCSB va afecta șansele la victorie ale clujenilor. "Va conta absența lui Dan…

- Cele doua reprezentante ale voleiului feminin banațean in Divizia A1 și-au marit zestre de puncte in cea de-a doua etapa din play-off. Agroland Timișoara s-a impus cu 3-1 (25-22, 26-24, 22-25, 25-20) in meciul cu Știința Bacau, disputat in deschiderea cuplajului voleibalistic de la Lugoj.…

- Volei Alba Blaj a relansat lupta pentru titlu, dupa ce a invins in deplasare pe CSM București, scor 3-2 (25-22, 25-23, 21-25, 18-25, 15-10). Blajul a condus cu 2-0 la seturi, a fost egalata iar soarta unui meci dramatic a fost decisa la tie-brek. Echipa din „Mica Roma” s-a impus in „duelul campioanelor”…

- Volei Alba Blaj a relansat lupta pentru titlu, dupa victoria din derby-ul extern cu CSM București, scor 3-2 (25-22, 25-23, 21-25, 18-25, 15-10) Blajul a condus cu 2-0 la seturi, a fost egalata iar soarta unui meci dramatic a fost decisa la tie-brek. Echipa din „Mica Roma” s-a impus in „duelul campioanelor”,…

- Vineri, 9 martie 2018, la ora 19.30, in Capitala (direct pe Digi Sport), in derby-ul rundei secunde din faza a doua a Diviziei A1 la volei feminin, intre CSM București și Volei Alba Blaj, se poate decide soarta titlului. Echipa din “Mica Roma”, tripla campioana, este obligata sa invinga in fața liderului…

- Doua meciuri extrem de puternice vor avea loc vineri si sambata, de la ora 12.00 in ambele zile, la Bazinul Olimpic din Brasov, acolo unde Corona Sportul Studentesc va juca in compania puternicei echipe Steaua Bucuresti, ocupanta primului loc in clasament. Cele doua partide sunt extrem de importante…

- Tricolorul LMV Ploiești – CSM București 3:0 (25:22, 26:24, 25:20) Petre Apostol Sala: „Olimpia”, Ploiești; spectatori: 250. Tricolorul LMV: Jose Carrasco 2 puncte – 1 as, 1 blocaj, Gijs Jorna 3p – 2/4 in atac (50%), 1 blocaj; 21% recepție pozitiva/21% perfecta (14 recepții), Nikita Stulenkov 5p – 2/3…

- Revenita in Sala „Timotei Cipariu”, Volei Alba Blaj a invins, astazi, pe Agroland Timișoara, scor 3-1 (25-20, 25-15, 25-27, 25-7), in prima etapa a fazei secunde a Diviziei A1 de volei feminin. Cele doua formații s-au duelat și in urma cu o saptamana, in ultima runda a sezonului regulat, meci incheiat…

- Antrenorul galez al nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca ''stejarii'' trebuie sa castige cu bonus ofensiv meciul cu Rusia, de sambata, de la Cluj-Napoca, in Rugby Europe International Championship. "Ne asteapta un meci greu,…

- Dupa calificarea in Playoffs 6 al Ligii Campionilor, Volei Alba Blaj a jucat in ultima etapa a sezonului regulat al Diviziei A1, pe Bega, cu UTV Agroland Timisoara, meci in care era cotata ca si gazda. Volei Alba Blaj s-a impus in minimum de seturi, scor 3-0 (25-23, 25-18, 25-13). Venita in stagiunea…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul din deplasare cu Astra Giurgiu nu va fi usor, chiar daca adversara este deja calificata in play-off, precizand ca jucatorii sai trebuie sa faca totul pentru a obtine victoria. …

- CSM Poli Iasi a platit un tribut scump victoriei de la Timisoara. Dupa meciul de pe Bega, capitanul Andrei Cristea a devenit indisponibil pentru ultimul meci din sezonul regulat, cu Viitorul, fiind suspendat dupa ce a primit al saptelea cartonas galben, iar alti doi titulari sunt accidentati. Andrei…

- Gica Hagi a fost foarte multumit de cum s-a comportat echipa sa, in victoria scor 2-1 impotriva Botosaniului, dar are in continuare razboiul sau cu initiatorii regulii injumatatirii punctelor. Antrenorul campioanei a comentat ultimul rezultat al echipei, aceasta urcand pana pe locul patru.

- Doryan-Stefan Gagiu, in varsta de un an si noua luni, din comuna Viisoara, Targoviste, traieste de cateva luni intr-o lume intunecata. Boala rara de care sufera, depistata, din pacate, cu intarziere, l-a lasat pe micut fara vedere. In incercarea de a-i reduce tumorile situate pe chiasma optica (incrucisarea…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat multumit de cum a jucat formatia sa in meciul castigat, sambata, cu scorul de 2-0, contra Astrei Giurgiu, dar a recunoscut ca nu crede ca jucatorii sai vor reusi sa pastreze acelasi ritm si in play-off, in jocurile de pe teren propriu.…

- Antrenroul CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, dupa victoria de la Voluntari, ca este multumit de faptul ca echipa sa a acumulat 50 de puncte dupa 25 de etape, daca tine cont ca formatia campioana de anul, FC Viitorul, a facut 51 de puncte la finalul sezonului regulat (26 de etape). "Nu…

- Presa italiana scrie, vineri, despre victoria echipei FCSB in Liga Europa, impotriva formatiei Lazio Roma, scor 1-0, mentionand ca gruparea bucuresteana este una “modesta” si ca italienii continua seria meciurilor fara victorie.“Gnohere o pedepseste pe Lazio: meciul tur este al Stelei”, a…

- Simone Inzaghi, antrenorul lui Lazio, l-a laudat pe portarul Andrei Vlad dupa victoria lui FCSB din 16-imile Europa League, scor 1-0, și evidențiaza jocul prestat de roș-albaștri. "A fost un portar bun in poarta Stelei. Trebuia sa fim mai buni decat ei, dar Steaua a facut un meci bun. Au marcat repede,…

- Simona Halep, locul 2 WTA, s-a calificat in sferturi la turneul de la Doha, dupa ce a trecut in doua seturi de Anastasija Sevastova, locul 15 WTA, scor 6-4, 6-3. In runda urmatoare, Halep va juca impotriva lui Catherine Bellis, locul 48 WTA, care a trecut de Karolina Pliskova. Dupa meci, Simona Halep…

- Brambureala fiscala din ultimul an este efectul unei strategii politice populiste: promitem mariri de salarii, obtinem victoria si pe urma mai vedem, eventual marim salariile celor care ne intereseaza electoral, ciupind in schimb bani de la toti romanii, pentru ca se stie, oamenii nu fac legatura intre…

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Maine, 7 februarie 2018, de la ora 18.00, in Sala “Transilvania” din Sibiu se anunța spectacol, la primul meci al anului in Champions League, duel intre doua campioane, Volei Alba Blaj și ASPTT Mulhouse, contand pentru etapa a patra a Grupei A (intrarea este libera, iar jocul transmis in direct pe Digi…

- Academia Rapid iși schimba numele ca sa nu mai aiba piedici in drumul spre Liga 3! Academia Rapid, proiectul pus pe picioare cu bani grei de Primaria Sectorului 1, dar care, din pricina unei erori incredibile a pierdut dreptul de a obține „Certificatul de Identitate Sportiva”, iși schimba numele. Academia…

- Desi unul dintre jurati i-a oferit 12 puncte piesei „King”, artistul n-a reusit sa se califice in finala de la Bucuresti. Ieri seara, Tavi Clonda a urcat plin de speranta pe scena Teatrului National din Craiova, prezentand publicului o piesa ritmata, cu mesaj, intitulata sugestiv „King”. De acasa, a…

- Cristina Neagu, interul stang al celor de la CSM București, a vorbit dupa victoria obținuta in deplasarea de la Midtjylland, scor 31-26. "Am jucat mult mai bine decat echipa gazda. Meritam victoria. Helle ne-a avertizat la pauza. A spus ca joaca foarte bine in debutul parți secunde. Ne simțim bine.…

- Dan Petrescu, indecis asupra primului 11 Antrenorul liderului nu știe, inca, cine va juca pentru echipa sa la primul meci dupa reluarea campionatului. Tehncianul liderului se așteapta la un meci foarte echilibrat împotriva Concordiei. "Campionatul a început pentru alții, pentru noi…

- Victorie chinuita pentru U-BT “Studenții” au caștigat partida din deplasare, cu Politehnica Iași, scor 76-72. În prima parte, U-BT și-a impus jocul înca din primele minute și ieșenii nu au putut face fața atacului clujean. De remarcat a fost revenirea înca din primul sfert…

- Echipa Golden State Warriors, campioana en titre in Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), a invins in deplasare, cu scorul de 119-104, formatia Sacramengo Knings, intr-o partida disputata vineri seara. "Razboinicii" au trecut cu bine peste esecul suferit marti in meciul cu…

- Campioana Volei Alba Blaj și-a revenit dupa eșecul cu CSM București și a caștigat derby-ul extern cu CSM Tirgoviște, scor 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 25-22), succes ce o pastreaza cu șanse in lupta pentru titlu. Aflata sub presiune, echipa din “Mica Roma” era obligata sa invinga, pentru a nu pierde contactul…

- Dupa victoria entuziasmanta contra deținatoarei trofeului Ligii Campionilor, ETO Gyor, CSM București joaca duminica, ora 17.00, in Danemarca, un meci foarte important pentru calificarea in Final-Four al...

- Mihai Silvașan: Mergem la București sa obținem victoria Dupa infrangerea din FIBA Europe Cup, ”studenții” se reintorc la lupta din campionat și tehnicianul echipei clujene a prefațat meciul cu Politehnica Iași. Antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca este încrezator în șansele elevilor sai…

- Volei Alba Blaj, castigatoarea ultimelor trei titluri interne, este sub presiune inaintea derby-ului rundei a 14-a a Diviziei A1, joc extern cu CSM Tirgoviste, vineri, ora 18.00 (direct pe Digi Sport 3). Formatia din „Mica Roma” a pierdut de o maniera categorica in Sala „Timotei Cipariu” confruntarea…

- Volei Alba Blaj a fost invinsa in Sala „Timotei Cipariu” de CSM București, contracandidata la titlu, scor 3-0 (25-22, 25-18, 25-19), suferind primul eșec din anul 2018. Derby-ul intaielor doua clasate, un meci cu o miza enorma, a adus triplei campioane gustul unei infrangeri interne, dupa aproape de…

- Volei Alba Blaj a fost invinsa in Sala „Timotei Cipariu” de CSM București, contracandidata la titlu, scor 3-0 (25-22, 25-22, 25-19), suferind primul eșec din anul 2018. Derby-ul intaielor doua clasate, un meci cu o miza enorma, a adus triplei campioane gustul unei infrangeri interne, dupa aproape de…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins vineri seara, pe teren propriu, detinatoarea Ligii Campionilor, Gyor ETO, cu scorul de 28-22 (13-11), in prima partida din grupa principala I a competitiei.

- Volei Alba Blaj nu are timp de odihna dupa rezultatele de senzatie din Champions League (victorie in fieful campioanei Frantei) si trebuie sa se „incarce”, intrucat o asteapta duminica, de la ora 14.45, in Sala „Timotei Cipariu”, o disputa cu o miza enorma. Un derby cu CSM Bucuresti, liderul Diviziei…

- CSM Targoviste a facut un pas spre sferturile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, joi seara, prin victoria reusita in deplasare in fata formatiei elene Olympiakos SFP Pireu, cu scorul de 3-2 (25-18, 27-25, 16-25, 26-25, 15-13), in turul optimilor de finala ale competitiei. CSM Targoviste…

- CSM Targoviste a facut un pas spre sferturile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, joi seara, prin victoria reusita in deplasare in fata formatiei elene Olympiakos SFP Pireu, cu scorul de 3-2 (25-18, 27-25, 16-25, 26-25, 15-13), in turul optimilor de finala ale competitiei. …

- Dupa victoria de rasunet din turul campionatului, singura notabila inregistrata de CSM Targoviste in actualul sezon al Diviziei A1, elevele lui Guillermo Hernandez au cedat in fata propriilor suporteri in revansa cu echipa municipalitatii bucurestene. Cu exceptia setului al treilea pe care dambovitencele…

- Volei Alba Blaj a repurtat o victorie incredibila in Champions League, 3-0 (25-19, 27-25, 25-17), in Polonia, cu Developres SkyRes, in primul meci din 2018, iar tripla campioana a Romaniei are maximum de puncte dupa doua jocuri susținute in Grupa A a competiției supreme! Un succes extraordinar pentru…

- Iubitorii handbalului din judet au umplut pana la refuz Sala Sporturilor din Zalau, pentru a asista la partida dintre HC Zalau si CSM Bucuresti, desfasurata miercuri seara si incheiata cu victoria oaspetelor, scor 30 – 24. Cu toate au au avut in fata o “multinationala”, in componenta careia se afla…

- Constanteanca Simona Halep a inceput, ieri, a 14 a saptamana la rand ca ocupanta a locului intai in ierarhia mondiala a tenisului feminin. Dupa victoria de la Shenzhen, Halep a acumulat 6.425 de puncte, crescand avansul fata de a doua clasata la 330 de puncte. Pe pozitia secunda nu se mai afla insa…