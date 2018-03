Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, s-a calificat sambata in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins CSM Roman cu scorul de 38-24 in turneul Final 4 disputat in Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti, informeaza Agerpres. CSM Bucuresti, campioana Romaniei, cu suedezul Per Johansson…

- Echipele de handbal feminin HCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti vor disputa finala Cupei Romaniei, dupa ce au invins sambata, in semifinalele Turneului Final Four de la Ploiesti, formatile Dunarea Braila, respectiv pe CSM Roman.In prima semifinala a zilei, HCM Ramnicu Valcea a invins pe Dunarea…

- HCM Ramnicu Valcea s-a calificat in finala Cupei Romaniei la handbal feminin dupa victoria obținuta in fața celor de la Dunarea Braila, scor 29-23. HCM Ramnicu Valcea revine in cupele europene dupa 5 ani de zile, de pe vremea defunctei Oltchim. Valcencele s-au impus categoric in prima semifinala, scor…

- Antrenorul echipei de rugby CSM Bucuresti, Eugen Apjok, spune ca obiectivul formatiei este victoria in finala Cupei Romaniei de sambata, contra celor de la CSM Stiinta Baia Mare. ''Este o finala in care suntem constienti ca pornim cu a doua sansa, Baia Mare este o echipa mai experimentata, are…

- Turneul Final 4 al Cupei Romaniei la handbal feminin reprezinta un moment de verificare pentru echipa CSM Bucuresti, considerata drept favorita a competitiei si care a trecut recent prin schimbari la nivelul conducerii tehnice, informeaza Agerpres. Managerul formatiei CSM Bucuresti, Andrei Luca, a declarat,…

- Federația Romana de Handbal a pus in vanzare biletele pentru turneul final-four al Cupei Romaniei FAN Courier la handbal feminin. Competiția se va desfașura in Sala Sporturilor din Ploiești. Biletele pot fi achiziționate online, din rețeaua Bilete.ro (Oficiile Poștei Romane, magazinele Inmedio, Relay…

- Antrenorul echipei CSM Stiinta Baia Mare, George Sava, spune ca obiectivul formatiei este cucerirea Cupei Romaniei la rugby, in finala pe care o va sustine sambata contra CSM Bucuresti. ''Vrem victoria, nu avem alta optiune, este singurul obiectiv pe care il avem. Baietii sunt foarte motivati…

- Astazi, langa Turnul Chindiei, in derby-ul ultimei etapa a turului fazei secunde a Diviziei A1, CSM Targoviște – Volei Alba Blaj 0-3 (24-26, 25-27, 19-25), o victorie imensa pentru campioana, ce ramane in „carți” pentru titlu. Cu cubaneza Ana Cleger – fabuloasa (30 de puncte!!!), echipa din „Mica Roma”…

- Federatia Romana de Handbal a efectuat sambata, la Cluj-Napoca, in prezenta majoritatii reprezentantilor cluburilor din Liga Florilor, tragerea la sorti a meciurilor din turneul final-four al Cupei Romaniei FAN Courier la handbal feminin, informeaza FRH. Astfel, in cele doua semifinale…

- Au eliminat deținatoarea trofeului și campioana in exercițiu, Timișoara Saracens Rugbyiștii de la CSM București s-au calificat in premiera in finala, eliminand deținatoarea trofeului și campioana in exercițiu, Timișoara Saracens. "Nu e nici o pacaleala, CSM e in finala". Asta s-a auzit din vestiarul…

- HCM Ramnicu Valcea este ultima echipa calificata la turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o in deplasare pe ASC Corona 2010 Brasov, cu scorul de 31-27 (17-12), joi, in sferturile de finala ale competitiei. HCM a dominat prima repriza si a intrat la pauza cu un avans…

- Judd Trump (locul trei in ierarhia mondiala) si Kyren Wilson (locul 12) au intregit taboul sferturilor de finala din cadrul turneului de snooker Romanian Masters, competitie care se desfasoara la Circul Metropolitan din Bucuresti.

- Oltencele au trecut la Brașov de Corona și se alatura celor de la CSM București, CSM Roman și Dunarea Braila in lupta pentru trofeu. HCM Rm. Valcea e ultima echipa calificata in Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal feminin. ...

- CSM București a caștigat greu cu HC Zalau i-au dat mari emoții la București. Echipa lui Gheorghe Tadici a condus cu trei goluri la pauza, dar CSM s-a calificat pana la urma in Final Four-ul Cupei Romaniei, dupa victoria reușita cu 29-27. (Detalii aici) Helle Thomsen, antrenoarea daneza de la CSM București,…

- Echipa de handbal feminin CSM Roman s-a calificat miercuri, pe teren propriu, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins formatia Danubius Galati, cu scorul de 25-19, in sferturile de finala ale competitiei. Tot joi, si detinatoarea trofeului, CSM Bucuresti, s-a calificat la Turneul Final Four,…

- Campioana Romaniei CSM București nu-și mai gasește reperele. Ardelencele de la HC Zalau i-au dat mari emoții la București. Echipa lui Gheorghe Tadici a condus cu trei goluri la pauza, dar CSM s-a calificat pana la urma in Final Four-ul Cupei Romaniei, dupa victoria reușita cu 29-27. Degringolada continua…

- Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, are ca obiectiv victoria in partida de vineri, cu CSM Bucuresti, din prima semifinala a Cupei Romaniei, care va avea loc pe Stadionul national ''Arcul de Triumf'', dar nu-si subestimeaza adversarul in fata caruia a pierdut (12-16) in calificari.…

- Detinatoarea Cupei Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, s-a calificat miercuri, pe teren propriu, in semifinalele actualei editii a competitiei dupa ce a eliminat, in faza sferturilor, formatia HC Zalau, cu scorul de 29-27 (14-17). Tot miercuri se va disputa si al treilea sfert de finala,…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila este prima calificata in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat marti, in sferturile competitiei, formatia CSM Bistrita, cu scorul de 28-25 (16-15).Celelalte partide din sferturi se vor juca astfel: CSM Roman – Danubius Galati, CSM Bucuresti…

- Miercuri se joaca CSM București-HC Zalau și CSM Roman-Danubius Galați, iar joi Corona Brașov-HCM Rm. Valcea. Dunarea Braila s-a calificat marți seara in semifinalele Cupei Romaniei la feminin dupa ce a trecut pe teren propriu cu 28-25 de CSM Bistrița. Meciul a fost unul extrem de disputat, cele doua…

- Doliu in hanbalul din Ramnicu Valcea! Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim, Mureșul Tg. Mureș și HCM Baia Mare s-a stins din viața la numai 32 de ani! Fosta handbalista a fost rapusa de o boala incurabila, care a evoluat infiorator de rapid. Alexandra este fiica fostului mare portar al Oltchimului,…

- Volei Alba Blaj a relansat lupta pentru titlu, dupa victoria din derby-ul extern cu CSM București, scor 3-2 (25-22, 25-23, 21-25, 18-25, 15-10) Blajul a condus cu 2-0 la seturi, a fost egalata iar soarta unui meci dramatic a fost decisa la tie-brek. Echipa din „Mica Roma” s-a impus in „duelul campioanelor”,…

- Aurelian Rosca a demisionat, joi, din postul de antrenor principal al echipei feminine de handbal HCM Ramnicu Valcea, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Noul staff tehnic al echipei valcene este compus din Gheorghe Sbora (antrenor principal), Maria Radoi (antrenor secund) si Ildiko Barbu (antrenor…

- Echipa de handbal feminin HCM Ramnicu Valcea s-a calificat miercuri, in deplasare, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins formatia Rapid Bucuresti, cu scorul de 31-24. In sferturi, HCM se va duela cu Corona Brasov.Programul complet al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei,…

- Astazi s-au stabilit meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Partidele se vor desfașura intr-o singura manșa, pe 14 martie, dupa urmatorul program: Corona Brasov – Rapid / HCM Ramnicu Valcea, Dunarea Braila – CSM Bistrita ...

- Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin au fost decise, marti, prin tragere la sorti, la sediul FR Handbal. Din faza optimilor de finala mai este de jucat o partida, programata miercuri, intre Rapid Bucuresti si HCM Ramnicu Valcea.Potrivit tragerii la sorti…

- Handbal Club Zalau continua lupta pe trei fronturi, dupa ce a obtinut luni seara calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Echipa condusa de Gheorghe Tadici a dispus cu scorul de 23 – 19 (13 – 12) de CSM Slatina, formatie situata pe ultimul loc in Liga Nationala. In sferturile de finala…

- Echipa de handbal feminin CSM Bistrita s-a calificat sambata, pe teren propriu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins in faza optimilor formatia Universitatea Cluj, cu scorul de 33-27 (21-12).Sambata se mai joaca alte patru partide din faza optimilor de finala, intre…

- Cristina Neagu, interul stang al celor de la CSM București, a vorbit dupa victoria obținuta in deplasarea de la Midtjylland, scor 31-26. "Am jucat mult mai bine decat echipa gazda. Meritam victoria. Helle ne-a avertizat la pauza. A spus ca joaca foarte bine in debutul parți secunde. Ne simțim bine.…

- Victorie chinuita pentru U-BT “Studenții” au caștigat partida din deplasare, cu Politehnica Iași, scor 76-72. În prima parte, U-BT și-a impus jocul înca din primele minute și ieșenii nu au putut face fața atacului clujean. De remarcat a fost revenirea înca din primul sfert…

- • In prezența primarului Mircia Gutau a viceprimarului Eusebiu Vețeleanu dar și a miilor de ramniceni aflați in Sala Sporturilor “Traian”, arhiplina ca in vremurile bune ale handbalului valcean, HCM Ramnicu Valcea obține o victorie senzaționala in fața echipei Corona Brașov cu scorul de 30 – 25! Duminica,…

- Dupa victoria de rasunet din turul campionatului, singura notabila inregistrata de CSM Targoviste in actualul sezon al Diviziei A1, elevele lui Guillermo Hernandez au cedat in fata propriilor suporteri in revansa cu echipa municipalitatii bucurestene. Cu exceptia setului al treilea pe care dambovitencele…

- Echipa CSM Bucuresti s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins, in deplasare, pe AHCM Slobozia, cu scorul de 34-19 (18-11). Campioana este prima formatie ce accede in sferturile Cupei. Celelalte dueluri din optimi sunt Dunarea Braila - Magura Cisnadie,…

- Romanca Cristina Neagu a fost desemnata handbalista anului 2017, intr-o ancheta desfașurata de Federația Europeana de Handbal. Neagu, 29 de ani, a primit 52% dintre cele 29,160 de voturi ale fanilor. Romanca legitimata la CSM București a fost aleasa de de 15.185 de fani. Pe locul doi a fost Anita Gorbicz,…

- CSM București a deschis seria meciurilor din 2018 cu o deplasare facila, la Slobozia, in "optimile" Cupei Romaniei. Partida era programata inițial pe 17 februarie, dar a fost devansata pentru a lasa timp campioanei Romaniei sa se pregateasca pentru Liga Campionilor. Gazdele au inceput cu 2-0 pe tabela,…