Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a IX-a a Campionatului National de futsal Under 19 le-a adus fata in fata pe echipele Colegiului National „Nicu Gane" Falticeni si Bukovina Vicovu de Jos, ultimele doua clasate in ierarhia Seriei I. Jocul a fost unul foarte alert si s-a incheiat cu victoria clara a formatiei ...

- Emil Ghinea, pilotul campion din Mangalia, a inceput in forta editia 2019 a Campionatului National de Viteza in Coasta, ocupand primul loc la clasa E2 3000, la etapa de debut in competitie, Trofeul Serus Rasnov. Traseul a avut lungimea de 3,75 kilometri, derulandu se pe DN1E Rasnov Poiana Brasov. "Am…

- A VI-a ediție a Ligii Companiilor continua intr-un ritm de 15 meciuri saptamanal. Campioana en titre, Sanatatea, s-a instalat in fruntea clasamentului dupa un start perfect de sezon. Procentaj maxim de puncte inregistreaza și urmatoarele doua clasate, AD Auto Total-Bucovina Bus și Mihu Acoperișuri,…

- In meciul de rugby Cleopatra Mamaia CSM Bucuresti, contand pentru etapa a 9 a a Campionatului National de juniori Under 17, a avut loc o bataie intre componentii celor doua echipe, pe finalul primei reprize.Meciul s a disputat la Constanta, pe unul dintre terenurile Complexului Sportiv "Badea Cartanldquo;,…

- In acest weekend, la Lugoj se desfașoara meciurile seriei a IV-a semifinala a Campionatului Național de volei – junioare. Participa formațiile: CSȘ Lugoj, CSM Timișoara, CSȘ Tg. Mureș și LPS Bihorul Oradea. In primele jocuri, disputate vineri dupa-amiaza, CSȘ Lugoj a invins cu…

- Victorie pentru Laura Codruța Kovesi! Aceasta a obținut cele mai multe voturi in Comisia pentru control bugetar (CONT), dupa audierile din Parlamentul European pentru șefia Parchetului European, urmata de candidatul francez Jean-Francois Bohnert, cu 11 voturi. Jurnalistul Rareș Bogdan a comentat prestatia…

- Estonianul Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) a castigat duminica Raliul automobilistic al Suediei, a doua etapa a Campionatului Mondial de specialitate (WRC), cu timpul de 2h 47 min. 30 sec., devenind noul lider in clasamentul pilotilor. Tanak a fost urmat in clasamentul final de finlandezul…

- Echipa de volei cadeti (juniori II) a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a reusit a sasea victorie din sapte meciuri disputate, in seria I a Campionatului National. In penultima etapa a acestei prime faze, elevii antrenorului Tudor Orasanu s-au impus la LPS Piatra Neamt cu scorul de 3–0 la seturi…