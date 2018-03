Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este in semifinalele de la Indian Wells dupa un meci dramatic și spectaculos impotriva Petra Martic. Romanca, favorita numarul 1 la turneul american a caștigat cu 6-4,6-7,6-3 și a reușit sa iși consolideze poziția de lider al lumii.

- Simona Halep a dat lovitura in thriller-ul sferturilor de finala de la Indian Wells. A avut parte de un meci nebun in fata croatei Petra Martic. S-a impus dupa ce a pierdut setul secund si a revenit de la 1-3 in decisiv. Liderul mondial s-a impus dupa ce a castigat 5 gameuri la rand. La final, nici…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Simona Halep va infrunta, in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells, o jucatoare aprig incercata: Petra Martic, numarul 51 WTA. La patru ani, micuta Petra, fiica unei jucatoare de handbal si a unui fotbalist, a luat o decizie importanta: "Ma voi antrena pentru tenis". Fetita…

- Simona Halep a primit o veste incredibila, miercuri dimineața. Indiferent de ce va face in continuare la turneul de la Indian Wells, care se incheie duminica, romanca este sigura de ramanerea pe locul 1 WTA. Simona Halep este sigura ca va ramane numarul 1 mondial dupa Indian Wells, datorita…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- Raspunsurile date de Simona Halep la un interviu i-au facut pe fani sa o compare cu Roger Federer. Simona Halep a fost invitata la postul Tennis Channel dupa ce a învins-o pe Qiang Wang cu 7-5, 6-1, de la Indian Wells. ”Esti cea…

- Simona Halep a ajuns in faza sferturilor de finala la Indian Wells, acolo unde se va duela cu sportiva din Croatia, Petra Martic. Romanca poate ajunge in semifinale, acolo unde ar urma sa dea peste Karolina Pliskova, sportiva de care a trecut in semifinalele editiei trecute a turneului de la Roland…

- Simona Halep continua evolutia buna la Indian Wells. Romanca s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei unde va juca cu Petra Martic. In optimi, Halep a avut nevoie de o ora si 15 minute pentru a trece de chinezoaica Qiang Wang, scor 7-5, 6-1.

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Indian Wells dupa o victorie de zile mari in fata chinezoaicei Qiang Wang. Numarul 1 WTA a depasit un moment dificil in primu set, dupa care a dominat categoric duelul si s-a impus cu scorul de 7-5, 6-1. In sferturile de finala, Halep pare a avea…

- Simona Halep, locul I WTA, a invis-o, marti, cu scorul de 7-5, 6-1, pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, calificandu-se pentru a patra oara in ultimii cinci ani in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Halep nu a facut un meci grozav in primul…

- Simona Halep nu a avut un meci facil contra americancei de 19 ani Caroline Dolehide, in turul III de la Indian Wells. Romanca a pierdut categoric primul set, 1-6, și a a avut nevoie de tie-break pentru a duce meciul in decisiv, pe care l-a caștigat la 2. In setul secund, cand conducea cu 3-2, Simona…

- Simona Halep, liderul WTA, a acces, astazi, in „optimile" turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Romanca a obținut o victorie chinuita in fața americancei in varsta de 19 ani, Caroline Dolehide.

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Simona Halep, liderul WTA, a acces, astazi, in „optimile” turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Romanca a obținut o victorie chinuita in fața americancei in varsta de 19 ani, Caroline Dolehide.

- O felicitam pe Simona Halep: ocupanta a primei pozitii in ierarhia mondiala a tenisului feminin, Simona Halep s-a calificat in optimile turneului de la Indian Wells. Romanca a trecut de jucatoarea americana Caroline Dolehide, in varsta de 19 ani, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, scor 1-6,…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 1-6, 7-6 (3), 6-2, pe jucatoarea americana de 19 ani Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.In primul set…

- Caroline Dolehide va fi adversara Simonei Halep in runda a treia a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o surprinzator, vineri, pe Dominika Cibulkova (Slovacia), cap de serie numarul 30, cu 5-7, 6-3, 6-4.

- Simona Halep s-a calificat in turul trei, al saisprezecimilor, la primul turneu de categorie Premier Mandatory al sezonului 2018, invingand-o pe Kristyna Pliskova (77 WTA) cu scorul de 6-4, 6-4, la finalul unui meci in care jumatate dintre game-urile disputate au fost castigate de jucatoarea aflata…

- Simona Halep și-a aflat adversara din urmatorul meci pe care il va juca la Indian Wells. Romanca va intalni o jucatoare aflata pe pe locul 165 WTA. Surpriza mare in meciul dintre sportiva Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA si cap de serie numarul 30, si jucatoarea americana…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, in noaptea de vineri spre sambata, in turul trei al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a invins-o pe jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, numarul 77 WTA, scor 6-4, 6-4.

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucatoarei romane la Indian Wells, ea fiind direct…

- Simona Halep (1 WTA) debuteaza in aceasta seara in turneul Premier Mandatory de la Indial Wells. Romanca se dueleaza in turul II de la Indian Wells cu cehoaica Kristyna Pliskova (77 WTA). Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- Jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, s-a calificat, noaptea trecuta, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, faza in care o va intalni pe Simona Halep, liderul WTA.

- Simona Halep pare sa se simta minunat in SUA, inaintea debutului la turneul din California. Romanca s-a acomodat repede inca din prima zi și s-a distrat antrenandu-se cu o minge de fotbal. Simona Halep se mentine pe locul I WTA cu 7.965 de puncte, in ierarhia WTA publicata luni. Sportiva…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va sta in mansa I si va evolua cu sportiva ceha Krystina Pliskova, locul 77 WTA sau cu o jucatoare din calificari, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, primul de categorie Premier Mandatory al anului. Toate celelalte trei romance de pe tabloul principal vor…

- Simona Halep a plecat foarte devreme in SUA, cu o saptamana inaintea turneului de la Indian Wells (7-18 martie), declarand ca starea ei de sanatate s-a imbunatatit. Constanteanca a fost rezervata insa in privinta sanselor pe care le are la castigarea competitiei de categorie Premier Mandatory.…

- Simona Halep, numarul 1 in tenis. De luni, Simo revine pe prima poziție in ierarhia WTA. Romanca nu a participat la turneul de la Dubai din cauza unei accidentari, insa nici faneza Caroline Wozniacki nu a facut-o, astfel ca sportiva noastra revine pe primul loc in clasamentul mondial profesionist. Halep…

- Simona Halepva participa la turneul de la Indian Wells (7-18 martie), cu toate ca accidentarea de la picior este destul de complicata. Romanca ar rata un bonus de 450.000 de dolari daca va spune pas turneului de categorie Premier Mandatory. CULISELE negocierilor dintre Simona Halep si NIKE.…

- Vești extraordinare despre Simona Halep! Constanțeanca revine de saptamana viitoare pe primul loc mondial și recuperarea ei decurge bine, astfel ca va participa la turneul de la Indian Wells (7-18 martie), dupa cum a anunțat antrenorul Andrei Pavel.Anunțul confirma așteptarile finalistei de…

- "Cand vorbim de un om normal, care nu face sport de performanta, durerile in astfel de situatii sunt destul de mici. Dar la sportivii de performanta, cum e si cazul Simonei, lucrurile se schimba radical. (...) La problema medicala pe care o are Simona se recomanda repaus timp de o luna, proceduri…

- Simona Halep se intoarce pe primul loc mondial, dupa ce l-a pierdut in fața Carolinei Wozniacki. Romanca va redeveni lider mondial in tenisul feminin, dupa ce daneza a fost invinsa in semifinalele turneului de la Doha. Sportiva susține, insa, ca nu era oricum interesata de prima poziție din clasamentul…

- Simona Halep s-a retras din semifinalele turneului de al Doha, in urma accidentarii suferite in meciul cu americanca Catherine Bellis, din sferturile de finala. Dupa ce a efectuat un RMN, Simona Halep a aflat ca ar avea tendinita și lichid la unul dintre picioare, urmand sa lipseasca pana la turneul…

- Karolina Pliskova se simte pregatita de lupta cu Simona Halep, pe care a intalnit-o ultima oara chiar la turneul demonstrativ din decembrie 2017, unde romanca s-a impus."Mereu exista o șansa sa o inving pe Simona. Va trebui sa ma concentrez pe jocul meu, sa evoluez bine. Aș face orice pentru…

- Mihaela Buzarnescu, locul 57 WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe americanca Alison Riske, locul 89 WTA, calificandu-se in a doua semifinala a unui turneu WTA din cariera, la Hobart.Buzarnescu s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 30 de minute si si-a egalat performanta…

- Katerina Siniakova (Cehia, locul 47 WTA), cap de serie numarul 6 si detinatoarea trofeului, va fi adversara Simonei Halep (1 WTA) in finala turneului de la Shenzen, dupa ce a reusit sa treaca in semifinale de rusoaica Maria Sharapova (59 WTA). A fost 6-2, 3-6, 6-3 pentru jucatoarea din Cehia, dupa o…