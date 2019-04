Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a fost invinsa de CSM Stiinta Baia Mare cu scorul de 31-19 (14-13), vineri, in Arena Zimbrilor, in etapa a 12-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, iar ''tigrii'' au fost detronati de pe prima pozitie a clasamentului. CSA Steaua Bucuresti a urcat pe primul loc…

- Campioana en-titre la baschet masculin, CSM Oradea, si formatia CSU Sibiu au obtinut victorii joi, pe teren propriu, in primul meci din cinci programate in faza play-off a Ligii Nationale, in fata echipelor BCMU Pitesti, respectiv Dinamo Bucuresti, potrivit news.ro.Citește și: ANAF face anunțul…

- Derby-ul dintre CSA Steaua Bucuresti si CSM Stiinta Baia Mare, disputat sambata pe Stadionul Ghencea, s-a terminat la egalitate, 13-13, in etapa a 11-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. In alte partide, CS Universitatea Cluj a intrecut-o pe SCM Gloria Buzau cu scorul, de 26-16, iar CS Dinamo…

- Sportiva Bianca Pascu (CS Dinamo Bucuresti) a cucerit, sambata, al saselea sau titlu consecutiv de campioana nationala la sabie, in cadrul Campionatelor Nationale de scrima care sunt gazduite de Sala de Scrima "Ana Pascu" din Bucuresti. Pascu a invins-o in finala pe Natalia Bugaevski (CSTA Bucuresti),…

- Campioana CS Dinamo Bucuresti a invins-o in deplasare pe CS HC Buzau 2012 cu scorul de 32-29 (18-14), joi, intr-o partida din etapa a 24-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Dinamo a fost condusa o singura data, cu 11-10 (min. 19), in rest s-a aflat la carma partidei si a castigat…

- * Fostul fotbalist Sorin Cartu, care a cucerit ultimul titlu ca antrenor cu Universitatea Craiova in 1991, a fost numit, luni, in functia de presedinte al clubului alb-albastru. * CS Dinamo Bucuresti a obtinut medalia de argint in Cupa Europei la sabie masculin, competitie rezervata echipelor…

- Timisoara Saracens reia asaltul pentru campionat, unde vrea sa isi continue hegemonia. Banatenii joaca sambata cu Universitatea Cluj intr-un meci restanta. Partida va avea loc pe stadionul „Dan Paltinisanu”, deoarece pe arena Gheorghe Rascanu se fac lucrari la imbunatatirea suprafetei de joc. Timisoara…

- Iubitorii voleiului sunt așteptați duminica, 10 februarie, de la ora 17, in Sala „Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj, la o… reprezentație de gala. Intr-un joc contand pentru etapa a XIII-a a Diviziei A1, voleibalistele de la CSM Lugoj vor intalni campioana CSM București,…