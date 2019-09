Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat primul sau titlu de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului de tenis US Open pe legendara jucatoare americana Serena Williams cu 6-3, 7-5, sambata, la New York. Andreescu, la 19 ani, ocupa locul 15 in clasamentul…

- Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului de Grand Slam US Open, dupa ce a invins-o pe Belinda Bencic, din Elvetia, cu scorul de 7-6, 7-5. Serena Williams (37 de ani, nr. 8 WTA) a trecut in semifinale de Elina Svitolina, scor 6-3, 6-1. loading...

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (19 ani), locul 15 WTA, si Serena Williams, locul 8 WTA, sextupla campioana la Flushing Meadows, se infrunta, sambata, in finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului.Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului…

- Sportiva canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in premiera in finala unui turneu de Grand Slam, ea ajungand in ultimul act la US Open, unde o va infrunta pe Serena Williams. Bianca, in varsta de 19 ani, s-a impus in semifinale in fata elvetiencei Belinda Bencic, scor 7-6, 7-5, dupa…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (19 ani), numarul 15 mondial, si ''veterana'' americana Serena Williams (8 WTA), sextupla campioana la Flushing Meadows, se vor intalni in finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa victoriile obtinute,…

- Bianca Andreescu, in varsta de 19 ani, s-a impus in semifinale in fata elvetiencei Belinda Bencic, scor 7-6 (3), 7-5, dupa un meci de doua ore si 13 minute. Serena Williams a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina, scor 6-3, 6-1, si este la un singur meci de a 24-a victorie la un turneu de…

- Bianca Andreescu a obținut o noua victorie de rasunet in cariera ei de tenismena. Jucatoarea din Canada de origine romana s-a calificat in semifinalale turneului de Grand Slam US Open, dupa ce s-a impus in fața sportivei Elise Mertens.Citește și: SONDAJ - Cum s-au așezat partidele, dupa alegerile…

- * Jucatoarea de tenis canadiana de origine romana Bianca Andreescu (15 WTA) s-a calificat, marti dimineata, in sferturile de finala ale US Open 2019, dupa o victorie in fata americancei Taylor Townsend (locul 93 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-2. Bianca Andreescu s-a calificat pentru prima oara in cariera in…