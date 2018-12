Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat in circuitul numismatic o bancnota aniversara pentru colectionare, cu valoarea nominala de 100 lei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Potrivit Băncii Centrale, bancnota are următoarele caracteristici: dimensiuni…

