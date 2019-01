Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 24 ianuarie a fost marcata intr-un mod special la Ocna Mures, acolo unde peste 130 de sahisti din judetele Alba, Arad, Cluj, Hunedoara, Mures, Sibiu si municipiul Bucuresti s-au unit in jurul tablelor cu 64 de patratele albe si negre, participand la turneul “Regele Sahului” organizat de Asociatia…

- Daca in privința problemelor financiare lucrurile s-au mai calmat, in curtea primei clasate in ierarhia turului Ligii a IV-a, Sportul Petrești, președintele Jenu Chirca reușind sa achite un salariu restant, nu la fel de fericita este și situația efectivului pregatit de antrenorul Doru Oancea. Asta intrucat…

- Metalurgistul Cugir, cea mai bine clasata dintre cele patru conjudețene la finele turului Seriei a IV-a a Ligii a 3-a (locul al 5-lea, la șase puncte de liderul Șoimii Lipova), și-a structurat, in mare, programul de pregatire al perioadei de iarna. Astfel, gruparea de sub Dragana și-a fixat reunirea…

- Metalurgistul Cugir a incheiat incheie turul de campionat cu un eșec pe „Arena CSO”, cu Gloria Lunca Teuz Cermei, scor 2-3 (1-1), prima infrangere in fața fanilor din prima parte a campopnatului. Gruparea de sub Dragana a pierdut puncte prețioase in lupta la varf, in acest duel pentru locul al treilea,…

- Metalurgistul Cugir a caștigat ultimul derby „de Alba” al turului de campionat, invingand cu scorul de 3-1 (2-1), in deplasare, pe Industria Galda de Jos și ataca locul intai al Seriei a 4-a. Cu cel mai bun “adevar” al seriei, gruparea de sub Dragana a profitat de runda favorabila și s-a apropiat de…

- Viitorul Sintimbru a reușit sa țina in șah liderul la zi a Ligii a IV-a, Sportul Petrești, echipa lui Ștefan Fogoroși remizand 1-1 (1-0), la Galtiu cu echipa de pe prima poziție la finalul turului. Vizitatorii au punctat primii prin Rahovean (44), replica venind de la Branza (49), amfitrionii reușind…

- Șoimii Lipova a invins astazi pe Metalurgistul Cugir, scor 1-0 (0-0), gol marcat de Vasinc (80), in derby-ul rundei a 12-a din Seria a 4-a a eșalonului terț, meci ce s-a disputat la Pincota, intre echipe clasate pe podium, iar gruparea aradeana și-a consolidat poziția de lider, avand acum 9 puncte avans…

- Metalurgistul Cugir a caștigat fara prea mari emoții partida disputata astazi , sub Dragana, in compania “lanternei roșii”, conjudețeana CS Ocna Mureș, scor 2-0 (1-0). “Roș-albaștrii” s-au impus in derby “de Alba” grație golurilor marcate de Necșulescu (30) și L. Tudor (54, din pasa lui Necșulescu).…