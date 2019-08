Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta traverseaza momente dificile. Formatia de la malul marii a fost repartizata in Grupa A a Cupei Romaniei, alaturi de Stiinta Baia Mare, Timisoara Saracens si Universitatea Cluj. In prima partida constantenii ar fi trebuit sa se deplaseze la Baia Mare, pentru meciul…

- Noul sezon de liga secunda a inceput astazi in Valea Domanului. CSM Reșița, nou-promovata in acest eșalon a intalnit o formație ce a fost la 180 de minute de prima liga, Universitatea Cluj, mare favorita și in acest sezon. Circa 7000 de spectatori au facut o atmosfera frumoasa și și-au purtat favoriții…

- Ziarul Unirea In partida de astazi, de la Stremț, din Cupa Romaniei, antrenorul Mihai Manea, debut oficial la Unirea Alba Iulia Antrenorul Mihai Manea va debuta oficial pe banca tehnica a “alb-negrilor”, astazi, cu prilejul partidei din faza intai a Cupei Romaniei, la ora 17.30, dintre Voința Stremț…

- Sport Club Municipal Zalau va debuta miercuri dupa-amiaza in noul sezon competitional, echipa pregatita de Alexandru Pop urmand sa evolueze in prima faza a Cupei Romaniei. Lotul zalauanilor nu este inca definitivat, tehnicianul SCM-ului afirmand dupa amicalul cu Dumbrava Galgau ca mai are nevoie de…

- CSA Steaua și Carmen se intalnesc acum in finala Cupei Romaniei, faza pe București, pe stadionul lui Daco-Getica (Detalii AICI). Dupa incidentele de la ultimul meci din play-off, AMFB a decis ca partida din aceasta seara sa se joace fara spectatori. Astfel, fanii roș-albaștrilor au venit la stadion…

- Formatia FC Viitorul a castigat Cupa Romaniei, sambata seara, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, invingand in finala echipa Astra Giurgiu, cu scorul de 2-1, dupa prelungiri. FC Viitorul a jucat in premiera finala Cupei Romaniei, iar pentru Astra a fost a treia finala. Meciul a fost dominat da capo…

- "U" Olimpia Cluj a fost eliminata de Becicherecu Mic în semifinalele Cupei României la fotbal feminin. Doua greșeli individuale în aparare au facut ca trupa timișoreana sa obțina calificarea în turul urmator al competiției. Cele doua formații se vor duela…

- ■ miercuri, echipele Bradu si Victoria se vor lupta la Piatra Neamt pentru a-si trece in palmares Cupa Romaniei, faza judeteana ■ partida va incepe la ora 18.00 pe stadionul Ceahlaul ■Fotbalul nemtean isi va premia miercuri seara, 15 mai, cea mai buna echipa din intrecerea eliminatorie dotata cu trofeul…