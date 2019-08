Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins categoric echipa Ciprului, cu scorul de 89-63 (27-18, 21-12, 21-19, 20-14), sambata, in Sala Olimpia din Ploiesti, in Grupa F a precalificarilor FIBA EuroBasket 2021. Tricolorii au obtinut a treia victorie consecutiva in grupa si sunt la un singur pas…

- Nationala de tineret a Romaniei a remizat, in aceasta seara, scor 0-0, impotriva reprezentativei similare a Frantei, in cea de-a treia etapa a Grupei C din cadrul Campionatului European de fotbal - Tineret, iar cele doua formatii merg brat la brat in semifinale.

- Campioana en-titre a Americii de Sud, nationala statului Chile, a debutat cu o victorie categorica la noua editie a turneului Copa America. Discipolii lui Reinaldo Rueda au invins clar tanara echipa naționala a Japoniei cu 4-0 intr-un meci jucat la Sao Paulo.

- Mijlocasul Gheorghe Grozav a declarat, marti, la FRFTV, ca jucatorii din nationala Romaniei trebuie sa mearga la meciul cu Norvegia doar cu gandul la victorie, nu la o remiza, anunța news.ro."Numarul 10 la echipa nationala mereu a fost o problema, pentru ca a fost purtat de jucatori mari.…