Judecatorul Marius Foitoș de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis marti, 9 iulie, solicitarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) de redeschidere a urmaririi penale in dosarul in care au fost cercetate fapte presupus a fi fost comise de judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, si tatal sau, primar in Baile Govora.