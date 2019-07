Victorie a Irinei Begu, la Bucharest Open

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Cadanțu (214 WTA), ajunsa pe tabloul principal în calitate de lucky loser, a fost eliminata în primul tur la BRD Bucharest Open. Românca a fost învinsa în doua seturi de Kristyna Pliskova (92 WTA), cap de serie numarul 8, scor 7-5, 6-1.Partida a durat o ora…

- Toate cele opt jucatoare romane de pe tabloul principal de simplu vor evolua marti in prima runda a turneului de tenis BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BNR din Capitala, potrivit agerpres..Sorana Cirstea, a cincea favorita, Irina Begu,…

- Sorana Cirstea, numarul 77 in clasamentul WTA, este singura jucatoare romana cap de serie pe tabloul principal de simplu al turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, care este gazduit de Arenele BNR din Capitala.

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan s-a calificat marti în optimile de finala ale turneului WTA de la Bol (Croatia), dotat cu premii totale de 125.000 de dolari, dupa ce a dispus de sârboaica Mihaela Djakovic cu 6-1, 6-3, scrie Agerpres.Bogdan (26 ani, 123 WTA) a obtinut…

- Lesia Tsurenko (27 WTA) este adversara Simonei Halep în turul trei de la Roland Garros. Ucraineanca a trecut de Aleksandra Krunic (Serbia, 76 WTA), scor 7-5, 5-7, 11-9, dupa ce a salvat o minge de meci. Tsurenko este una dintre "victimele" preferate ale Simonei, ea conducând cu…

- ​Singurele care au pus probleme pe Terenul 12 au fost picaturile, pentru ca pe teren Irina Begu (116 WTA) a condus ostilitațile de la un capat la altul cu Lin Zhu (106 WTA), scor 6-1, 6-1. Tactica (auzita de mine pe toata durata confruntarii - am stat fix lânga Victor Crivoi, antrenorul ei), a…

- Irina Begu s-a accidentat in finalul meciului cu Pauline Parmentier, duminica, 21 aprilie, la Rouen, in al patrulea meci din semifinalele Fed Cup. Partida a fost castigata de jucatoarea din Franta in trei seturi, cu scorul 6-3, 2-6, 6-2, relateaza Mediafax.Citește și: Anunț ȘOC - Halep se…