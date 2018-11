Victoria’s Secret va prezenta un sutien de 1 milion de dolari, la defilarea de anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul sutien Fantasy, creat de Victoria's Secret, va fi prezentat publicului la inceputul lunii viitoare. Onoarea de a purta obiectul vestimentar, a carui valoare este estimata la un milion de dolari, ii va reveni modelului suedez Elsa Hosk.

- Piesa centrala a unei case de licitatii din New York provine din afara Pamantului. Singurele probe de sol de pe Luna ce nu sunt detinute de o agentie spatiala au fost extrase din bazinul Crisium in timpul misiunii din 1970 de catre prima misiune...

- Fiul Mihaelei Radulescu va invața la o cunoscuta facultate din SUA. Ayan a mers in SUA, vara aceasta, pentru a face ”documentare”, astfel ca a trecut pragul unor universitați prestigioase. Chiar daca are, deocamdata, numai 14 ani, baiatul Mihaelei privește in perspectiva și se pregatește pentru viața…