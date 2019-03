Victoria`s Secret, primul magazin din România. Unde va fi deschis Deschiderea este programata pentru ultimul trimestru al acestui an și reprezinta o premiera pentru piața romaneasca. In cadrul magazinului Victoria's Secret din incinta Baneasa Shopping City va fi comercializata intreaga gama de produse a brandului. Retailer-ului american i s-a dedicat un spațiu de peste 500 mp, situat la parterul mall-ului. Pas strategic. Poziționarea pe piața, comparativ cu alte centre comerciale Pas. Poziționarea pe piața, comparativ cu alte centre comerciale Razvan Marcu, Chief Commercial Officer Baneasa Shopping City, spune ca deschirea primului magazin Victoria`s Secret este ”un pas strategic important, pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

