Victoria’s Secret deschide primul magazin în România. Este inaugurat sâmbătă în Băneasa Shopping City Victoria's Secret deschide primul magazin intr-un centrul comercial din Romania. Acesta va fi situat in Baneasa Shopping City și va fi inaugurat in data de 12 octombrie. In cadrul magazinului Victoria’s Secret din incinta Baneasa Shopping City va fi comercializata intreaga gama de produse a brandului. Retailerului american i s-a dedicat un spațiu de peste 500 mp, situat la parterul mall-ului. "Deschiderea magazinului Victoria's Secret este un pas strategic important, pentru ca unul dintre obiectivele de anul acesta este creșterea numarului brandurilor premium și exclusive din Baneasa Shopping… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

