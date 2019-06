Victoria USR-PLUS a fost obținută prin manipulare cu ajutorul Parlamentului European! 26 mai a fost o zi surprinzatoare, atat in ceea ce privește prezența mare la vot, cat și rezultatele la alegerile europarlamentare. Aparent, PNL a obținut o victorie neașteptata, USR-PLUS un scor fabulos și PSD un scor prost. Practic, am putea spune ca PNL și USR-PLUS s-au mișcat excepțional. Teoretic, misterul reușitei a fost deslușit: propaganda justițiara și odioasa sa soție, manipularea. Victoria s-a realizat prin exagerari, dezinformari și manipulari. Totul, cu ajutorul unei organizații non-guvernamentale, in parteneriat cu Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania și cu Parlamentul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

