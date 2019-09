Victoria si David Beckham, chic pe covorul rosu

Stiri pe aceeasi tema

- Leonardo DiCaprio, Brad Pitt si Margot Robbie vor aduce o parte din stralucirea Epocii de Aur de la Hollywood pe covorul rosu la Londra, la premiera de marti a filmului 'Once Upon a Time ... in Hollywood', cel mai recent lungmetraj semnat de Quentin Tarantino, informeaza Press Association.

- Ministrii de externe din Oman si Iran, Yusuf bin Alawi bin Abdullah si Mohammad Javad Zarif, se vor intalni sambata la Teheran, a relatat agentia IRNA. Omanul a mediat in tensiunile intre Iran si adversarii din Occident si in trecut, inregistrand de mai multe ori un anumit succes, potrivit DPA.…

- Atleta romana Claudia Bobocea s-a clasat pe locul 8 in proba de 1.500 m desfasurata sambata in concursul de la Londra, din cadrul Ligii de Diamant, in timp ce victoria i-a revenit britanicei Laura Muir, relateaza agentiile internationale de presa. Britanica Laura Muir a trecut prima linia…

- Simona Halep s-a impus sâmbata la Wimbledon dupa o evoluție de excepție în fața Serenei Williams, cea care a triumfat de șapte ori pe iarba londoneza de-a lungul carierei. A fost 6-2, 6-2 pentru jucatoarea noastra, dupa doar 55 de minute de joc. Performanța Simonei a atras o mulțime de mesaje…

- Simona Halep a ridicat in picioare nu doar familia regala a Marii Britanii, nu doar romanii de acasa și de pretutindeni, ci a ridicat ea insași o suma consistenta, pe potriva acestui trofeu. Presa a publicat suma ce va fi incasata de romanca, dupa cucerirea troferului de la Wimbledon: 2.350. 000 lire…

- Pâna la drumul spre semifinalele de la Wimbledon, Simona Halep a învins-o, printre altele, pe marea speranța Cori Gauff. Deși s-a impus fara mari batai de cap, Simona a fost nemulțumita la finalul disputei și s-a dus imediat sa exerseze serviciul. Dezvaluirea a fost facuta de Ion Țiriac,…

- Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa se prabuseasca in flacari" si "sa se incheie in dizgratie" in memoriile si rapoartele sale transmise Londrei, potrivit saptamanalului."Nu credem cu adevarat ca aceasta administratie va deveni substantial mai normala,…