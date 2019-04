Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon îl felicita pe Volodimir Zelenski pentru victoria obținuta în alegerile prezidențiale din Ucraina. Totodata, Dodon spera ca "în cel mai scurt timp” vor avea posibilitatea sa se întâlneasca, scrie deschide.md.Într-o postare pe pagina sa de…

- Noul președinte al Ucrainei ar putea recâștiga controlul asupra estului țarii controlata de separatiști în câteva luni și sa obțina combustibil ieftin și investiții majore din partea Rusiei, daca încheie un acord cu Moscova, a spus cel mai apropiat aliat al Kremlinului la Kiev,…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi la 12 aprilie la Berlin pe presedintele ucrainean in exercitiu Petro Porosenko, care candideaza pentru un al doilea mandat la conducerea statului, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale in Ucraina pe care acesta spera sa le…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Moscova este pregatita sa explice oricarui ucrainean ca nu ocupa niciun teritoriu din Ucraina, dupa ce candidatul prezidențial ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat ca intenționeaza sa solicite Rusiei sa inapoieze teritoriile ocupate,…

- Succesul electoral al actorului ucrainean de comedie Volodimir Zelenski, care s-a calificat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu 30, 2% din voturi, este observat cu o anumita bunavoința de catre ruși, mai ales ca acesta a apelat la dialog cu Moscova. Kremlinul s-a pronunțat luni împotriva…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko, candidat pentru un al doilea mandat, i-a indemnat duminica pe votantii contracandidatului sau Volodimir Zelenski sa il sprijine in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din 21 aprilie, in care se va confrunta cu actorul ucrainean iesit invingator in primul…

- Rusia a exclus marti o imbunatatire a relatiilor cu Ucraina daca seful statului ucrainean in exercitiu, Petro Porosenko, este reales pentru al doilea mandat la alegerile prezidentiale din 31 martie, informeaza agentiile de presa EFE si Unian. 'Cat priveste cine ar putea fi mai bun pentru relatiile…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a anuntat marti ca cei doi lideri de stat urmeaza sa se intalneasca la Moscova, dupa ce Dodon a afirmat anterior ca va intreprinde o vizita in Rusia pentru discutii cu Putin despre problema exporturilor moldovenesti spre Rusia dupa ce Moscova a decis…