Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va primi 2,9 milioane de euro de la Uniunea Europeana pentru a contracara efectele epidemiei de pesta porcina africana, dupa cum s-a stabilit in cadrul unei intalniri intre comisarul euro...

- O echipa de cercetatori romani ar putea merge in Vietnam, unde a fost testat cu succes un vaccin impotriva pestei porcine africane, a declarat ieri ministrul Agriculturii Petre Daea, informeaza MEDIAFAX.Ministrul a precizat ca a trimis o scrisoare omologului vietnamez, in care il roaga sa permita ...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat luni ca intentioneaza sa trimita in Vietnam cativa cercetatori romani ”foarte bine pregatiti” sa colaboreze la realizarea unui vaccin impotriva pestei porcine africane, in conditiile in care in aceasta tara a fost testat cu succes un astfel de vaccin. „Ma…

- Pesta porcina africana continua sa provoace pagube mari fermierilor. Sunt peste 400 de focare, in aproape jumatate din județele țarii iar numarul porcilor sacrificați se apropie de 375 de mii.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat luni ca intentioneaza sa trimita in Vietnam cativa cercetatori romani ''foarte bine pregatiti'' sa colaboreze la realizarea unui vaccin impotriva pestei porcine africane, in conditiile in care in aceasta tara a fost testat cu succes un astfel…

- 'Ma preocupa foarte mult acest lucru, motiv pentru care chiar astazi (luni, n.r.) am dat drumul la o scrisoare catre ministrul (Agriculturii n.r.) din Vietnam sa il rog sa intram cu cativa cercetatori din Romania, foarte bine pregatiti, sa mearga la grupa de cercetatori din Vietnam sa colaboreze…

- Romania U21 a invins marți cu 4-1 Croația U21, in primul meci din grupa C de la EURO 2019. Ionuț Radu (22 de ani) a postat la scurt timp dupa finalul meciului un mesaj pe pagina personala de Facebook in care le cere suporterilor sprijinul necondiționat și incredere deplina in „naționala" Romaniei. ...

- Porcul mort saptamana trecuta la Bascov, in judetul Arges, avea pesta porcina africana. Au confirmat-o analizerle de laborator efectuate de Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti, sosite la patru zile distanta. Miercuri a fost convocata o sedinta a Centrului Local de Combaterea a Bolilor…