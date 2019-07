Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca victoria solida a coalitiei sale de guvernamant in Camera superioara a parlamentului (Dieta) in urma alegerilor care au avut loc duminica arata ca alegatorii sustin dezbaterea asupra propunerii sale de revizuire a Constitutiei pacifiste posbelice, relateaza Reuters. Abe, ale carui declaratii au fost transmise de un post de televiziune dupa ce sondajele efectuate la iesirea de la urne au indicat obtinerea unei majoritati masive a coalitiei sale, a afirmat de asemenea, ca o majorarea a impozitului pe consum la 10% de la 8% in octombrie este necesara pentru…