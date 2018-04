Stiri pe aceeasi tema

- La Curtea de Apel Ploiesti este in desfasurare o cercetare administrativa, in legatura cu transmiterea catre Ministerul Justitiei a documentelor suplimentare solicitate de autoritatile din Serbia pentru extradarea lui Sebastian Ghita. Potrivit unui punct de vedere transmis AGERPRES, miercuri,…

- Armata are nevoie de militari profesionisti si trebuie modernizata, sustine ministrul Apararii, Eugen Sturza. In cadrul Emisiunii "Replica" de la Prime TV, oficialul a spus ca reformele vor incepe chiar din toamna, cand vor fi inrolati mai putini militari in termen

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița.Ministerul Justiției a cerut extradarea lui Sebastian Ghița, insa instanțele din Serbia au decis pana…

- Ne fac sa gandim, dezbat probleme relevante si de actualitate, ne confrunta cu propriii demoni, ofera noi perspective asupra unor adevaruri pe care le consideram general valabile, ne releva lucruri la care nu reflectaseram, ne lasa fara replica, scrie eva.ro.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, ca va trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pentru a cere detalii despre documentul MCV din 2012. Dancila a menționat faptul ca in spațiul public au aparut informații legate de faptul ca CE a cerut…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare si nu au beneficiul celor sase zile, iesind din penitenciar inainte de octombrie 2017, vor primi despagubiri financiare, un proiect de lege fiind in lucru la Ministerul Justitiei.

- Lucrarile de reparație a celor peste 1200 de kilometri de sectoare de drum din peste o mie de localitați din țara ar putea incepe in luna mai. Declarația a fost facuta de ministrul economiei și infrastructurii, Chiril Gaburici, in cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune Prime TV, transmite…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar, luni dimineata, inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Lucrarile de reparatie a celor peste 1.200 kilometri de sectoare de drum din peste o mie de localitati din tara ar putea incepe in luna mai. Declaratia a fost facuta de ministrul economiei si infrastructurii, Chiril Gaburici, in cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune Prime TV, transmite…

- Jurnalistul Ion Cristoiu l-a atacat pe jurnalistul Realitatea TV, Rareș Bogdan, și i-a spus ca vorbește de anticorupție, asta in timp ce manca la anumite restaurante pe gratis. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Rareș Bogdan a izbucnit in ras cand a auzit acuzațiile lui Cristoiu, dar a ținut…

- "Eu nu am de unde sa știu daca a fost sau nu impusa. Ministerul Justiției fusese asumat in Guvernul USL de PNL. Eu am propus in numele PNL in acord cu domnul Ponta pe doamna Pivniceru, pentru ca nu era un om politic, cu prestigiu in lumea justiției pentru ca mi se parea persoana potrivita care sa…

- La 3 mai 2017, Victoria Iftodi a fost numita de Guvern judecatoare la Curtea Constituționala. Victoria Iftodi, fost ministru al Justiției intre 2004-2006, in timpul guvernarii comuniste, deține din 28 decembrie 2016 o alta funcție importanta in stat, cea de reprezentanta a Guvernului in Consiliul de…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a anunțat in cadrul unui briefing ca Victoria Iftodi va fi viitoarea ministra al Justiției. Intamplator sau nu, dar dansa pentru a doua oara il inlocuiește pe Alexandru Tanase. In mai 2017, Iftodi a fost desemnata in funcția de judecator la Curtea Constituționala a Republicii…

- Vicepresedintele Parlamentului Valeriu Ghiletchi considera ca demisia ministrului Justitiei, Alexandru Tanase, reprezinta o pierdere pentru reformele initiate in domeniul justitiei, pentru ca „viziunea si profesionalismul domnului Tanase sunt extrem de necesare in eforturile noastre de a crea un sistem…

- CHIȘINAU, 12 mart – Sputnik. Ministrul Justiției, Alexandru Tanase, a anunțat la finele saptamânii trecute ca își va prezenta în zilele ce urmeaza cererea de demisie din funcția pe care o deține în Guvernul Filip. Tanase este la al doilea mandat în funcția de ministru…

- Cristea Opria, impresarul lui Gabi Torje, a vorbit din nou despre situația jucatorului sau și da asigurari ca mijlocașul e concetrat sa evolueze cat mai bine la Dinamo. Miercuri, la o zi dupa infrangerea din Cupa Romaniei, Florin Bratu iși manifestase nemulțumirea fața de declarațiile lui Opria. "A…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, pentru pregatirea evaluarii din cadrul MCV pe care o va face o delegatie de specialisti. La discutii participa mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar.

- Guvernarea isi propune sa atraga, in acest an, mai multi investitori straini si sa dubleze numarul locurilor de munca. Declaratia a fost facuta de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul emisiunii Replica de la Prime.

- In competiția naționala ”Duelul Ansamblurilor” produsa de Maruța la Pro TV, ansamblul Doina Bascovului a obținut peste 60.000 de voturi, invingand astfel ansamblul Zestrea Budureștii din Bihor și Doina Carcinovului de la Priboieni. De reținut ca angajații Primariei Bascov au trimis mesaje la Pro TV…

- Reformele care sunt asteptate in Republica Moldova nu performeaza si exista mari intarzieri. Cele mai grave probleme sunt legate de reforma justitiei. Potrivit lui, intr-un an electoral este greu de ales poteca de reformare care va face minuni. Declaratia a fost facuta de directorul IDIS Viitorul, Igor…

- Turcia a afirmat luni ca a cerut in mod oficial autoritatilor cehe extradarea unuia dintre cei mai importanti lideri ai minoritatii kurde siriene, Saleh Muslim, arestat sambata la Praga la solicitarea Ankarei, relateaza AFP. "Ministerul Justitiei a terminat pregatirile in legatura cu acest dosar si…

- Programul „Prima casa”, inițiat de guvernare, le va permite tinerilor sa ramina in țara. De aceasta parere este deputatul democrat Corneliu Padnevici, exprimata in cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune Prime TV, transmite IPN. Potrivit lui, programul inițiat de Guvern se deosebește…

- Programul „Prima casa”, inițiat de guvernare, va permite tinerilor sa ramina in țara. De aceasta parere este deputatul democrat Corneliu Padnevici, exprimata in cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune Prime TV, transmite IPN. Potrivit lui, programul inițiat de Guvern se deosebește cu…

- Ministerul Public, prin vocea procurorului general Augustin Lazar, va avea o poziție fața de raportul ministrului Justiției, dupa ce acesta va deveni public. Parchetul General precizeaza ca dorește sa analizeze raportul inainte de a ieși public cu un punct de vedere. Ministerul Public va avea o poziție…

- "N-am primit inca o invitație de la CNCD. Nu știu daca voi merge, aș vrea sa merg. Mi-am cerut scuze public. Vineri, voi avea o intalnire cu asociațiile de parinți pentru a cauta soluții pentru acești copii și nu numai, și pentru cei cu sindrom Down, dar și alte afecțiuni. Nu-mi sta in caracter sa…

- Andra și Catalin Maruța sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi, iar viața lor personala a fost mereu un subiect sensibil pentru cele doua vedete. Artista are un job foarte solicitant, astfel ca nu poate profita de micile placeri ale vieții din cauza programului incarcat. Andra a postat…

- Polemici aprinse pe baza fraudei din sectorul bancar. In timp ce socialistii spun ca povara intoarcerii miliardului furat cade pe umerii cetatenilor, democratii sustin ca acoperirea mijloacelor disparute prin garantii de stat nu afecteaza direct cetatenii. Declaratiile in contradictoriu au fost facute…

- Polemicile aprinse pe marginea ”furtului secolului” continua. In timp ce socialiștii spun ca povara intoarcerii miliardului furat cade pe umerii cetațenilor, democrații susțin ca acoperirea mijloacelor disparute prin garanții de stat nu afecteaza direct cetațenii. Declarațiile in contradictoriu au fost…

- Polemici aprinse pe baza fraudei din sectorul bancar. n timp ce socialiștii spun ca povara intoarcerii miliardului furat cade pe umerii cetațenilor, democrații susțin ca acoperirea mijloacelor disparute prin garanții de stat nu afecteaza direct cetațenii. Declarațiile in contradictoriu au fost facute…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, ii da o replica acida fostului șef SPP, Dumitru Iliescu, care a dat mai multe informații de culise, dezvaluind cum s-a ajuns la actualul razboi dintre Liviu Dragnea și șeful SPP, Lucian Pahontu.„E un om in varsta dl Iliescu și ma abțin sa am un comentariu rautacios.…

- In primarie nu trebuie sa existe functionari corupti care castiga bani pe seama cetatenilor simpli. Declaratia a fost facuta de primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, in cadrul unui interviu realizat de colegul meu, Alexei Lungu.

- Replica PNL Cluj pentru deputatul Horia Nasra: "De ce nu v-ați batut pentru alocarea de fonduri pentru proiectele județului Cluj?" PNL Cluj a dat o replica liderului interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, care a criticat modul in care conducerea liberala a judetului a impartit banii din impozitul…

- Declarația ii aparține directorului Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, intr-un interviu acordat luni pentru BBC. 'Nu am vazut ca activitatile lor sa fi scazut in mod semnificativ', a explicat Pompeo, referindu-se la ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 in SUA,…

- Strategia de reformare a sectorului justiției adoptata in anul 2011 a fost in mare parte un eșec, a declarat astazi ministrul Alexandru Tanase, citat de NOI.md. Tanase a prezentat principalele obiective pentru anul curent, specificind ca Ministerul Justiției are susținerea politica necesara pentru promovarea…

- Toate persoanele vinovate de fraudarea Bancii de Economii, Bancii Sociale și Unibank vor fi trase la raspundere. Asigurarea vine de la prim-ministrul Pavel Filip. In cadrul emisiunii Replica de la Prime, premierul a anuntat ca dupa ce va fi publicat cel de-al doilea raport KROLL, experții straini vor…

- In viitorul apropiat va fi definitivata Strategia nationala de dezvoltare „Moldova 2030”. Un draft al strategiei a fost prezentat saptamana trecuta in Guvern. Declaratia a fost facuta de catre premierul Pavel Filip in cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune Prime TV, transmite IPN.

- Monica Macovei ar putea avea parte de o premiera absoluta. Fostul ministru al justitiei, actual parlamentar, Monica Macovei si-a atras antipatia multor romani.Ar putea fi singurul europarlamentar roman pentru care s-a realizat o petitie online pentru scoaterea Monicai Macovei din Parlamentul…

- In ultima parte a domniei lui Alexandru Ioan Cuza nemulțumirile politicienilor cresc. Reformele pe care le infaptuise (in special legea agrara) le afectau interesele. Actiunea impotriva Domnului Unirii a capatat o forma de manifestare concreta in vara anului 1865, moment in care acesta se pregatea sa…

- Actualul cabinet de miniștri a reușit o stabilizare economica și sociala, dar mult mai dificil stau lucrurile atunci cind este vorba despre dezvoltare. Aceasta opinie a fost exprimata de catre analistul politic Anatol Țaranu, in cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune Prime TV, transmite…

- Atata vreme cat dreptul la replica implica insulte și jigniri directe și imorale care ar leza demnitatea publicului, nu se poate publica. Nu putem publica in cadrul unui drept la replica acuze la alți jurnaliști, adica opinia personala vis-a-vis de presa incomoda. Un drept la replica se refera strict…

- Conform evaluarii realizate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), a rezultat ca au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 (“Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate…

- Liderii UDMR ii dau o replica dura premierului Mihai Tudose. Motivul? Acesta i-a amenințat pe liderii maghiari din Ardeal ca „vor flutura langa steagul secuiesc”. Mai exact, Porcsalmi Balint, președinte executiv al UDMR, este cel care ii raspunde prim-ministru, in timp ce Kelemen Hunor distribuie mesajul…

- Un numar estimativ de 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), potrivit unei evaluari realizata la nivelul…

- „Cei de la Poliția au ajuns acum, nu știu se tem, sunt timorați, nu știu ce se intampla cu ei. Ii spunea polițistului in fața: da, eu fur portofele. Și ii spun polițistului, dar acesta este un ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Florin Salam a trecut printr-o perioada foarte dificila o data cu despartirea de Roxana Dobre si nici dupa revenirea ei in familie nu s-a restabilit complet. O scena petrecuta in public i-a pus pe gand pe apropiatii sai!

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES de misiunea diplomatica. "Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei…

- Primarul Emil Boc a anunțat ca, în 2018, a pus deopartea suma de un milioan de euro, din care sa fie platita chiria celor care nu își permit acest lucru. Sunt vizate categoriile sociale marginalizate, în special oamenii care locuiesc la Pata…