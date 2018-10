Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Marius Copil a reusit, miercuri seara, cea mai importanta victorie a carierei, 7-5, 7-6 (2) cu croatul Marin Cilic, numarul sase mondial, in optimile de finala ale turneului ATP de la Basel (Elvetia), dotat cu premii totale de 1.948.420 euro. Pentru Copil (28 ani, 93 ATP),…

- Jucatorul de tenis Marius Copil uimește la ATP 500 de la Basel, turneul de casa al elvețianului Roger Federer. Aradeanul, 28 de ani și locul 93 ATP, s-a impus miercuri seara, cu scorul 7-5, 7-6 (4). Cilic, 30 de ani și locul 6 ATP, este favorit 3 la Basel. Cilic este deținator de titlu de Mare Șlem.…

- Anamaria Prodan, impresarul jucatorului, anunta ca sunt sanse mari ca acesta sa plece in iarna din Cehia, iar jurnalistii de la efotbal.cz scriu ca oficialii de la Sparta Praga negociaza cu trei echipe un eventual transfer. Inter Milano, AC Milan si Borussia Monchengladbach sunt echipele interesate…

- Marius Copil, locul 90 ATP, s-a calificat, duminica, pe tabloul principal al turneului de la Basel, cu premii totale de aproape doua milioane de euro, dupa ce l-a invins pe sarbul Dusan Lajovic (locul 50 ATP), scor 6-3, 6-4, in turul secund al calificarilor. Partida a durat o ora și opt minute.

- Dar cu Djokovici și Cilici, in sferturi Principalul favorit al ediției, elvetianul Roger Federer, locul 2 mondial, a fost eliminat de australianul John Millman, locul 55 ATP, luni, in optimi la US Open. John Millman s-a impus dupa cinci seturi, scor 3-6, 7-5, 7-6 (9/7), 7-6 (7/3). Meciul a durat trei…

- Marius Copil a fost la un pas de un rezultat total neașteptat în primul set cu Marin Cilic, fost câștigator la US Open și cap de serie numarul 7. Românul a condus cu 5-1, dar a capotat incredibil. La primul turneu de Grand Slam în care e antrenat de Andrei Pavel, fostul…

- Marius Copil (92 ATP) a fost aproape de o victorie uriasa in turul 2 de la Cincinnati. I-a luat primul set lui Marin Cilic (Croatia; 7 ATP), 7-6(4), dar le-a pierdut pe urmatoarele, cu dublu 4-6.

- Marius Copil (27 de ani, 93 ATP) și Andy Murray (31 de ani, 832 ATP) se infrunta acum in optimile de finala de la Washington. live » Marius Copil - Andy Murray 7-6, 3-6, Marius Copil a avut un parcurs impecabil pana in turul 3 al turneului din capitala Statelor Unite ale Americii. A trecut fara set…