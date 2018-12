Stiri pe aceeasi tema

- Instanța Tribunalului Bistrița-Nasaud, care a judecat dosarul in care au fost inculpați Cornelia Baciu, Cristian Sfintean (fiul Corneliei Baciu), Corina Roga, Liviu Florin Pușa, Florin Mici, Adrian Mihnea, precum și alte 14 persoan, a pronunțat in urma cu o saptamana sentința pe fond. Cornelia Baciu…

- Noi echipamente au intrat in dotarea Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Valoarea acestora se cifreaza la aproximativ 7.ooo de euro, finanțare asigurata din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Nasaud. Doua detectoare de vene pentru copii au ajuns in dotarea Unitații Primiri Urgențe Pediatrie…

- Fostul ministru al Cercetarii și Inovarii, Burnete Nicolae este ținta unor acuzații de corupție. Aceste informatii au fost trimise printr-un mail anonim și pe adresa redacției Gazeta de Cluj. Ca urmare, reporterul a stat de vorba cu Burnete Nicolae care a raspuns acuzațiile aduse. Citește mai multe…

- Primaria Bistrița organizeaza una dintre cele mai importante licitații din acest an. Este vorba despre cea pentru transportul public in comun, pentru care pune la bataie 18,5 milioane de euro. Contractul va viza urmatorii 6 ani, iar municipalitatea are pretenții la autobuze noi, cu aer condiționat și…

- Aproape 400.000 de euro au intrat in buzunarele celor de la Kranz Eurocenter pentru reparațiile la partia de schi. Partia de schi a fost deschisa mai puțin de o saptamana in tot sezonul trecut, iar anul acesta Dealul Cocoș mai inghite o tura de bani. Asta dupa ce terenul partiei de schi a luat-o la…

- Un focar de meningita acuta virala evolueaza la o gradinita din municipiul Suceava, trei copii fiind internati in spital, iar unitatea de invatamant urmeaza a fi inchisa temporar, a anuntat, marti, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, medicul epidemiolog Catalina Zorescu. Potrivit…

- Pesta porcina a dat peste cap țara. Romania a anuntat, in mai putin de patru luni, aproape 1.000 de focare in gospodariile domestice, virusul fiind, de asemenea, confirmat in mai multe exploatatii comerciale. Situația este cu atat mai alarmanta, cu cat marii producatori din Romania, care deși nu au…

- Unitatea de Primiri Urgențe și SMURD pediatrie se muta in casa noua, tot in incinta Spitalului Județean de Urgența Bistrița, intr-un spațiu proaspat renovat, incepand de luni. In vechea locație vor incepe lucrarile de amenajare a recepției și a serviciului centralizat de internari. Proiectul a fost…