- Victoria Beckham a indicat ca ''nu a fost de fapt niciodata invitata'' sa ia parte la reuniunea grupului Spice Girls, a marturisit fosta sa colega de trupa, Mel C, citata joi de Press Association. Melanie Chisholm (Mel C), Melanie Brown (Mel B), Geri Horner si Emma Bunton, care au anuntat…

- Cantareata britanica Melanie Brown a glumit pe seama speculatiei ca la baza reuniunii grupului pop Spice Girls s-ar afla banii afirmand ca este ''destul de bogata'', relateaza miercuri Press Association. Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C), Geri Horner si Emma Bunton,…

- Dupa ce trupa britanica Spice Girls a anuntat oficial ca se reuneste pentru un turneu in 2019, fara Victoria Beckham, presa internationala speculeaza faptul ca adevaratul motiv al reuniunii ar fi strict castigurile financiare, avand in vedere ca mai multe membre au probleme cu banii.

- Ce revenire! Mel B, Melanie C, Geri Horner și Emma Bunton se reunesc pentru a reforma defuncta Spice Girls și anunța ca vor pleca in turneu. Din ecuație lipsește Victoria Beckham, care a anunțat ca nu va face parte din proiectul muzical.

- Una dintre locuintele aflate in proprietatea cuplului David si Victoria Beckham a fost tinta unei tentative de patrundere prin efractie, relateaza luni Press Association. Proprietatea situata in Cotswolds, Marea Britanie, a fost cercetata de trei persoane surprinse in inregistrarile camerelor…

- Dupa ce Victoria Beckham a fost de acord sa ia parte din noul turneu Spice Girls, iata ca aceasta s-a razgandit, fapt ce le-a infuriat la culme pe fostele ei colege de trupa. Se pare ca a avut loc un scandal de zile mari intre Mel B si Victoria, insa Mel B confirma ca va exista un turneu anul viitor,…