Victoria Beckham și-a lansat colecția de primavara-vara 2020 in cadrul London Fashion Week. Designerul a apelat pentru aceasta colecție atat la culori indraznețe, cat și la unele mai inchise. In cadrul colecției sale se gasesc atat rochii oversize, cat și costume de primavara cu pantaloni eleganți și sacou. Vezi in Galeria FOTO cum arata cea mai noua colecție a Victoriei Beckham. Sursa foto: Profimedia