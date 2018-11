Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Beckham a fost considerata de mulți o mama cool, dar se pare ca este destul de exigenta cand vine vorba de vestimentația fiicei sale. Harper Beckham, in varsta de 7 ani, nu se poate imbraca cum vrea ea. Potrivit presei internaționale , designerul nu o lasa pe Harper sa imbrace hainele vechi…

- David Beckham a comparat cEsnicia cu Victoria Beckham cu o muncE grea, iar de atunci a inceput telenovela intre cei doi. Fosta membrE a trupei "Spice Girls" s-a internat intr-un centru de tratament din Germania, specializat pe problemele emo:ionalE, "i din ce in ce mai multe voci sus:in cE ar fi la…

- Familia Beckham trece prin momente grele, dupa ce Victoria a plans doua zile și a fost internata intr-o clinica din Germania, specializata in tratarea dezechilibrelor emoționale, fiind in pragul depresiei. Totul s-ar fi declanșat de la ultimul interviu al lui David, in care și-a “umilit“ soția. David…

- David Beckham a declarat ca s-a invațat sa ignore speculațiile care apar in presa tabloida despre casnicia sa. Totuși, recunoaște ca mariajul cu Victoria Beckham e ”o munca grea”, scrie b1.ro.”Am ajuns sa ignor unele dintre lucrurile negative care se spun. Cred ca daca ne cunoastem foarte…

- Victoria Beckham a fost luatE prin surprindere de declara:iile so:ului ei din urmE cu doar cateva zile, in care a recunoscut cE au probleme in mariaj. A"adar, fosta membrE a Spice Girls, a fugit in Germania "i s-a internat intr-un centru de tratament.

- Dupa ce Victoria Beckham a fost de acord sa ia parte din noul turneu Spice Girls, iata ca aceasta s-a razgandit, fapt ce le-a infuriat la culme pe fostele ei colege de trupa. Se pare ca a avut loc un scandal de zile mari intre Mel B si Victoria, insa Mel B confirma ca va exista un turneu anul viitor,…

- Victoria Beckham are o familie minunata si o relatie invidiata de multi. Casatorita de 19 ani cu David Beckham, fosta cantareata a dezvaluit de ce, la un moment dat in viata, si-a tinut sotul departe. In prezent fiind un fashion icon, Victoria si-a amintit de prima ei prezentare de moda si de faptul…