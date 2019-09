Victoria Beckham a dezvăluit că a fost hărțuită în școală Victoria Beckham a dezvaluit ca a fost harțuita atat fizic cat și psihic in școala. Fosta cantareața devenita creatoare de moda și-a povestit experiențele traite in timpul școlii intr-un interviu acordat revistei Glamour. Victoria a declarat ca a avut de suferit de pe urma nesiguranței impregnate. „Nu am fost niciodata fata populara in școala și nimic nu mi-a fost ușor. Am fost harțuita mult in școala, psihic și fizic”, a afirmat soția lui David Beckham. In acest sens, ea a precizat ca i se pare important sa o educe pe fiica sa, Harper, in ceea ce pribvește importanța comportamentului bun și bland… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

