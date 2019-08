Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova intalneste vineri, 23 august, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, pe Astra Giurgiu, intr-o partida contand pentru etapa a 7-a din Liga I. GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante. Formatiile de start: Universitatea Craiova: 13. Mirko Pigliacelli…

- CFR Cluj leads the rankings of the 2019-2020 Football League I after the 5th round of the matches that took place Friday to Monday: Here are the results: Academica Clinceni - AFC Chindia Targoviste 3-1 (2-1) CSM Politehnica Iasi - FC Dinamo Bucharest 2-0 (2-0) CS Gaz Metan Medias…

- Etapa a 5-a din Liga 1 la fotbal programeaza duelul nou-promovatelor Academica Clinceni - Chindia Targoviște. Vineri, 9 august ora 18:00 Academica Clinceni - Chindia Targoviște ora 21:00 CSM Politehnica Iasi - Dinamo Sambata, 10 august ora 18:00 Gaz Metan Medias - Astra Giurgiu ora 21:00 CFR 1907 Cluj…

- Universitatea Craiova s-a ridicat la nivelul așteptarilor și a obținut un rezultat pozitiv in meciul susținut in aceasta seara pe stadionul „ETO Park“ din Gyor, in fața formației ungare Honved Budapesta. A fost 0-0 in aceasta prima intalnire din cadrul turului doi preliminar al Ligii Europa, dar puteam…

- Dupa victoria Simonei Halep la Wimbledon 2019, marii jucatori de tenis ai Romaniei s-au simțit razbunați pentru meciurile pe care aceștia le-au pierdut. Afla mai multe despre istoria tenismenilor romani la Wimbledon.

- A inceput sa practice acest sport la Reșița, dupa care a fost transferat in țara la Astra Giurgiu (2000-2003), Petrolul Ploiești (2003-2004) și la Universitatea Craiova (2004-2005). Din anul 2005 a jucat la Zimbru Chișinau pentru doua sezoane, iar pana in anul 2011 a evoluat și pentru Spartak…

- Fotbalistul de la Real Madrid Sergio Ramos (33 de ani) s-a casatorit cu prezentatoarea TV Pilar Rubio (41 de ani), iar la eveniment au fost prezenti, printre altii, Victoria (45 de ani) si David Beckham (44 de ani).