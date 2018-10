Stiri pe aceeasi tema

- Fiul magnatului Viorel Micula, Victoraș, a devenit tata. (AFLA AICI: Cum iti poti cumpara apartamentul mult visat in doar 6 luni!) Fosta lui logodnica, Ozana, a nascut o fetita in urma cu cateva zile, iar micuta, pe care o cheama Sofia Victoria, ar fi sters supararea dintre cei doi proaspat parinti…

- Fosta politiciana din Romania, Elena Udrea, a nascut astazi, in Costa Rica, o fetița, cu puțin timp inainte de termen. Primul copil al Elenei Udrea va purta numele Eva Maria, dupa cum a anunțat Udrea in urma cu cateva saptamani. Elena Udrea a nascut pe cale naturala, in jurul orei 14:00, ora Romaniei.

- Adelina Pestrițu a decis sa arate pentru prima oara chipul fiicei sale, Zenaida Maria, care a venit pe lume de curand. Fosta vedeta de televiziune Adelina Pestrițu a devenit mamica pentru prima oara in data de 3 august 2018 . Bruneta a adus pe lume o fetița, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste…

- Adelina Pestritu a nascut o fetita! Iata cum arata micuta Zenaida! Asteptarea a luat sfarsit dupa cele noua luni de sarcina. Adelina Pestritu a nascut azi intr-o clinica privata din Bucuresti. Cu cateva ore inainte de mult-asteptatul moment, Adelina si-a anuntat fanii ca a ajuns la clinica unde urma…

- Dana Chera a devenit mama pentru a treia oara dupa ce, sambata, 21 iulie, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Ea a avut o perioada foarte tumultoasa in urma cu aproape un an, atunci cand a anunțat ca se retrage de la carma emisiunii pe care o modera la Antena 3, dar și […] The post Dana Chera,…

- Dana Chera (fosta Grecu) a nascut o fetița. Este al treilea copil al sau și primul din noua casnicie. Nu cu mult timp in urma, realizatoarea de televiziune iși facea o autoanaliza in care vrobea și despre copiii ei. ”Uneori sar calul la televizor. Nu mai sunt la varsta in care sa cred ca […] Articolul…

- Dana Chera (fosta Grecu) a nascut o fetița. Este al treilea copil al sau și primul din noua casnicie. Nu cu mult timp in urma, realizatoarea de televiziune iși facea o autoanaliza in care vrobea și despre copiii ei. ”Uneori sar calul la televizor. Nu mai sunt la varsta in care sa cred ca […] Articolul…

- Prima imagine cu baiețelul Ancai Lungu, la doar cateva zile dupa ce vedeta a nascut. Micuțul fostei știriste de la Antena 1 se numește Georgios Alexander și a primit nota maxima peste la naștere. Anca Lungu a publicat prima fotografie cu baiețelul ei, mai exact doar cu talpile sale, pentru moment,…