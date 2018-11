Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat recent despre situația terenului de fotbal de langa fostul motel și a salii polivalente din Pipirig, ambele locații aflate in proprietatea Caromet, primarul Felix Borcean a explicat ca administrația locala trebuie sa se concentreze pe mai puține proiecte, dar sa le duca la bun sfarșit.…

- Chiar daca la pauza mare noua tabela a bazinului „Delfinul” – mai mica decat vechea – arata scorul de 3-3, aradeniii lui Cristian Cosma nu au putut ține pasul cu partenera de intrecere, ce s-a desprins dupa trei sferturi la 8-5, incheind la 5 „lungimi” diferența, scor 11-6. Actul…

- Instanta a mai stabilit ca Magdalena Serban sa urmeze un tratament la medical, pana la insanatosire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol. De asemenea, magistrații o obliga pe femeie sa plateasca 30.000 euro daune morale si 1.200 lei daune materiale catre…

- Reamintim, judetul Arad se afla sub Cod Galben de vant puternic, avertizarea Administratiei Nationale de Meteorologie fiind valabila pana miercuri seara, la ora 22.00. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de…

- Sambata, talentatul gimnast a participat la turneul final al landului Niedersachsen, unde au concurat cei mai buni 8 gimnasti din zona respectiva. De remarcat ca Bryan (12 ani) s-a duelat cu sportivii de la categoria 13/14 ani, pentru asta trebuind sa indeplineasca un anumit barem.…

- Potrivit primelor informații, incendiul a izbucnit la un atelier de tamplarie și s-a extins cu repeziciune și la depozitul cu mobila. Șapte autospeciale de lucru cu apa și spuma din cadrul Detașamentului din Salonta, Detașamentului 1 Oradea și Garda de intervenție Tinca, intervin pentru stingerea…

- In perioada 3 – 10 septembrie, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Poliției Romane au continuat acțiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea siguranței rutiere. Dintre toți vitezomanii, un oradean a ieșit in evidența. Acesta a fost prins in timp ce…

- Potrivit reprezentanților biroului guvernatorului local, in urma atacului terorist și-au pierdut viața 19 persoane, iar alte 57 au fost ranite și transportate la spital. Atacul a vizat un grup de cateva sute de persoane care se adunasera pentru a protesta impotriva unui comandant local de…