- Dan Lazarescu, fostul arbitru internațional, a dezvaluit motivul pentru care Alexandru Tudor (47 de ani) și-a schimbat radical modul de viața și a povestit cum se comporta acesta in tinerețe. „Eu am arbitrat multe meciuri cu el. Il cunosc de cand arbitra in Liga 4. La 20 de ani era o persoana normala,…

- Actrița Mirela Oprișor, care i-a dat viața personajului Aspirina din Las Fierbinți, a povestit despre viața sa. Lucrurile pe care le-a marturisit vedeta i-au emoționat pe fani din prima clipa. Care a fost perioada cea mai grea prin care a trecut și cum a ajuns sa fie ce este astazi? Aspirina din Las…

- Un tanar din Australia care a ramas nevoiaș la varsta de 17 ani s-a transformat, in doar patru ani, intr-un milionar. Sfaturile lui pentru a avea succes sunt la fel ca povestea lui de viața – incredibile.

- Povestea copiilor ramași blocați zile in șir intr-o peștera, in Thailanda, a facut inconjurul lumii, iar milioane de oameni au urmarit cu sufletul la gura operațiunile de salvare care s-au incheiat cu succes. De atunci, a trecut un an de zile, iar aceștia s-au intalnit pentru pentru a marca implinirea…

- Lionel Messi i-a schimbat viața unui suporter brazilian. In anul 2014, cand a avut loc Campionatul Mondial din Brazilia, in timp ce echipa naționala a Argentinei se antrena, mai mulți fani au intrat pe teren pentru a-i vedea pe jucatorii "pumelor", dar doar unul a avut parte și de o minune, anunța…

- Florarii șic, producatori locali și floriști plini de imaginație va dau intalnire pe strada Potaissa din municipiul Cluj-Napoca intre 14 și 16 iunie. Piața de flori altfel va funcționa dupa programul 10-23 in fiecare zi, accesul pe strada Potaissa fiind liber.

- Povestea unui baiat care iși facea temele la lumina unui bec stradal a cucerit o lume intreaga. Victor Martin Angulo Cordova, un baiat de 11 ani din Moche, Peru, a atras atentia ofiterilor care...

