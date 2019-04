Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav a facut o remarca surprinzatoare la adresa fostei soții și iubite, Bianca Dragușanu. Cei doi susțin ca se ințeleg ca doi oameni civilizați, de dragul fetiței lor, Sofia, insa n-au mai vorbit de mult despre relația lor.

- Și-au aruncat replici intepatoare, s-au cercetat din cap pana in picioare, cu privirea, și au ajuns sa-si spuna lucruri pe care le-au ținut ascunse pana in acest moment. Bianca Dragusanu, la un pas de un gest necugetat: "M-am gandit la sinucidere!" Iata imagini in exclusivitate cu cei…

- Șoc in TELEVIZIUNE! Giani Kirița, Victor Slav și Catalin Cazacu sunt „out” de la Kanal D, dupa audiențele slabele ale show-ului „Vulturii de noapte”. Emisiunea „Vulturii de noapte”, prezentata de Giani Kirița, Victor Slav și Catalin Cazacu, și-a luat zborul din grila Kanal D. Motivul pentru care s-a…

- Victor Slav a ramas fara show-ul de la Kanal D la niciun an de cand fosta lui soție, Bianca Dragușanu, a fost inlocuita la carma emisiunii "Te vreau langa mine" cu Andreea Mantea. Emisiunea prezentata de Victor Slav și cei doi buni prieteni ai sai a avut o medie de 388.000 de persoane la nivel…

- Energicul sportiv si om de televiziune se intoarce la carma show-ului „Vulturii de noapte”, alaturi de colegii si bunii sai prieteni, Catalin Cazacu si Victor Slav. Dupa o perioada in care si-a pus la bataie calitatile de antrenor in Republica Dominicana, Giani Kirita se intoarce in mijlocul bunilor…

- Dupa o perioada in care și-a pus la bataie calitațile de antrenor in Republica Dominicana, Giani Kirița se intoarce in mijlocul bunilor sai camarazi, Catalin Cazacu și Victor Slav, in show-ul incendiar „Vulturii de noapte”. „Mi-a fost foarte dor de Vulturii mei, de tot ceea ce inseamna acest show, de…

- Bianca Dragusanu a reactionat pe retelele de socializare, dupa ce a aparut vestea ca Victor Slav si-a prezentat noua iubita parintilor. Blondina pare ca nu este deloc afectata de gestul facut de tatal fetitei sale, s-a pozat in masina si a postat imaginea pe Internet, fiind extrem de suparata, din cauza…