Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav, alaturi de Giani Kirița și Catalin Cazacu, au fost scoși din grila de programe Kanal D. Cei trei prezentau emisiunea Vulturii de noapte, insa aceasta nu va mai aparea pe post, conform deciziei luate de conducerea postului de televiziune. Victor Slav nu pare sa fie foarte afectat de aceasta…

- Victor Slav a ramas fara show-ul de la Kanal D la niciun an de cand fosta lui soție, Bianca Dragușanu, a fost inlocuita la carma emisiunii "Te vreau langa mine" cu Andreea Mantea. Emisiunea prezentata de Victor Slav și cei doi buni prieteni ai sai a avut o medie de 388.000 de persoane la nivel…

- Oana Zavoranu iși incearca talentul de make-up artist pe prezentatorul de televiziune Victor Slav. Acesta va fi fardat de vedeta la o emisiune TV. La show-ul "Vulturii de noapte", difuzat duminica aceasta, la ora 23:00, la Kanal D, Catalin Cazacu, Giani Kirița și Victor Slav lanseaza o serie de provocari…

- Raluca Silea, cunoscuta drept Raluca Bombardiera, și-a spus parerea despre dragoste. Aceasta a explicat ce inseamna iubirea pentru ea. Prezentatorul de televiziune Victor Slav are o relație cu Raluca Silea, o bruneta care este cunoscuta in lumea showbiz-ul autohton drept Bombardiera. Povestea de iubire…

- Victor Slav se iubește de aproape doua luni cu Raluca "Bombardiera", o domnișoara care nu este straina de lumea showbizului romanesc. Bruneta a reușit sa il atraga in mreje pe fostul iubit al Biancai Dragușanu și iata ca au o relație din ce in ce mai serioasa.

- Victor Slav traiește o poveste de dragoste alaturi de Raluca Silea, o bruneta cunoscuta in lumea showbiz-ul autohton drept "Bombardiera". Daca inițial au fost discreți in privința relației lor, cei doi indragostiți s-au afișat impreuna, in public. Victor Slav și Raluca "Bombardiera" au marcat un moment…