- Bianca Dragușanu și Victor Slav se intalnesc la emisiunea Vulturii de noapte, de la Kanal D, acolo unde cei doi au un schimb de replici incredibile. "Tu stai mai mult ca mine in oglinda", ii spune Bianca Dragușanu lui Victor Slav in cadrul emisiunii care va fi difuzata marți seara. Prezentatorul ii…

- Și-au aruncat replici intepatoare, s-au cercetat din cap pana in picioare, cu privirea, și au ajuns sa-si spuna lucruri pe care le-au ținut ascunse pana in acest moment. Bianca Dragusanu, la un pas de un gest necugetat: "M-am gandit la sinucidere!" Iata imagini in exclusivitate cu cei…

- Victor Slav a ramas fara show-ul de la Kanal D la niciun an de cand fosta lui soție, Bianca Dragușanu, a fost inlocuita la carma emisiunii "Te vreau langa mine" cu Andreea Mantea. Emisiunea prezentata de Victor Slav și cei doi buni prieteni ai sai a avut o medie de 388.000 de persoane la nivel…

- Bianca Dragușanu a plecat intr-o vacanța de lux cu Alex Bodi, barbatul cu care s-a tot certat și s-a tot impacat in ultima perioada de timp. Dupa ce s-au certat la cuțite, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au revenit la sentimente mai bune. Nu doar ca s-au impacat, dar au plecat impreuna intr-o vacanța…

- Alex Bodi, fostul iubit al Biancai Dragușanu, a facut primele declarații dupa ce s-a aflat de separarea lor. Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au separat in urma cu cateva saptamani, insa abia acum s-a aflat, dupa ce Bianca Dragușanu a dezvaluit, de ziua ei de naștere, ca este din nou singura. S-a spus…

- Bianca Dragușanu a transmis un mesaj legat de fiica sa, iar reacțiile fanilor de pe rețelele de socializare nu au intarziat sa apara. Pe contul sau de Facebook, Bianca Dragușanu a postat o fotografie cu fiica sa și a lui Victor Slav, Sofia Natalia. Poza este insoțita de urmatorul mesaj: "Cel mai frumos…

- Bianca Dragusanu traieste o poveste de dragoste cu Alex Bodi, cu care, de altfel, s-a si mutat impreuna. Vedeta are o relatie foarte buna si cu Victor Slav, tatal fetitei sale, Sofia Natalia, si nu se implica niciunul in relatia celuilalt, decat daca este implicate copilul lor. Desi petrece foarte mult…