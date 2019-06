Victor Ponta:"Nu sunt bani de pensii" Liderul PRo România susține ca guvernul nu mai are bani pentru creșterea punctului de pensie și ca o soluție ar fi reducerea cheltuielilor aparatului de stat, decizie pe care PSD nu are curajul sa o ia. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

