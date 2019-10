Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Parlament, ca imediat dupa ce va trece motiunea de cenzura le va propune fostilor colegi din PSD un nume de premier, din afara partidelor politice, care sa formeze un guvern PSD Pro Romania ALDE. Nominalizarea ar urma sa fie inaintata presedintelui…

- "Sunt lucruri mult mai importante care se intampla in tara si cred ca trebuie sa avem si solutii la aceste tragedii care se intampla in fiecare zi legat de accidentele rutiere. Am vorbit cu niste profesionisti, niste oameni din domeniu cu care mai discutasem si inainte si nu am reusit sa ajungem…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a anuntat, luni, la Parlament, ca depune un proiect de lege prin care cei aproximativ 5 milioane de soferi din Romania sa poata face cursuri gratuite de conducere defensiva, platite de la buget, o data la trei ani. "Trebuie sa avem solutii la aceastra tragedie care…

- 'Din pacate, in PSD valorile care stau la baza partidului si tot ce inseamna ideologie nu se mai respecta, conducerea este una mediocra si aici ma refer la triumviratul falimentului din PSD. Eu sper ca PSD sa nu aiba soarta PNTCD si sper pentru fostii mei colegi cat mai curand sa scape de aceasta…

- Presedintele Pro România, Victor Ponta, a comentat, miercuri, mesajul presedintelui Klaus Iohannis ca Guvernul sa obtina o noua confirmare în Parlament si a amintit ca asa a facut si el când era prim-ministru, considerând ca nu

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a precizat miercuri ca, in urma discutiilor cu ALDE, s-a progresat ''foarte mult'' in directia participarii la un proiect comun intre cele doua formatiuni politice, dar o decizie in acest sens nu a fost inca luata. "Pe 22 iulie am spus 'daca…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat miercuri ca au fost discuții și progrese privind un proiect politic comun cu ALDE. „Pe 22 Iulie am spus “daca Alde iese de la guvernare suntem dispusi sa...

Șoferii care sunt prinși ca transmit LIVE pe FACEBOOK, fac POZE sau scriu pe WHATSAPP raman fara permis de conducere-proiect de modificare a Codului Rutier