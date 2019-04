Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) se va pronunța, joi, de la ora 10.00, asupra conflictului juridic intre Parlament și Inalta Curte de Casație și Justiție pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de corupție.Victor Ponta e convins ca judecatorii vor decide in favoarea…

- Curtea Constitutionala analizeaza, miercuri, sesizarea depusa de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, facuta in timp ce Liviu Dragnea si-a delegat atributiile, si in care a reclamat faptul ca Instanta Suprema nu are completuri de 3 judecatori, specializate in fapte de coruptie, asa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie. Pe 25 martie, vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat ca a sesizat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a discutat miercuri, contestatia depusa de Laura Codruta Kovesi fata de masura controlului judiciar. La iesire, Kovesi a declarat ca va respecta sentinta pe care o va da judecatorul. Instanta a ramas in pronuntare.

- Darius Valcov a avut marti, in procesul de la Tribunalul Gorj, un nou avocat in persoana Mihaelei Grebla, sotia secretarului general al Guvernului, Toni Grebla. Aceasta a cerut ca dosarul sa fie judecat de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Avocatul Corneliu-Liviu Popescu adreseaza o cerere „șoc” catre ICCJ dupa ce saptamana aceasta Cristina Tarcea a declarat ca avut o discuție cu Valer Dorneanu intr-o camera atat de intunecata, incat la final a greșit și a plecat cu haina lui.Ion Cristoiu, teorie exploziva cu privire la campania…

- Prin modificarile legislative referitoare la abuzul in serviciu, statul pierde parghiile necesare pedepsirii corespunzatoare a acestei infractiuni, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis partial sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis,…

- "Dupa parerea mea este necesara o ordonanta de urgenta pentru ca completele nelegal constituite sunt motive, in actualul cod de procedura penala, de nulitate absoluta a procesului. Si in conditiile astea, cand eu am prevedere deja in cod, eu trebuie sa fac in asa fel incat sa pot sa pun aceasta prevedere…