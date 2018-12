Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca vor urma noi transferuri de la PSD la Pro Romania.„O sa mai vina. Se jeluiesc la mine toți, ce rau le este, ce groaznic, ce-i chinuie Dragnea. Eu sunt zidul plangerii pentru toți pesediștii din Parlament, la mine vin sa se jeluiasca…

- "Proiectul legii pensiilor a ajuns la Camera Deputatilor spre dezbatere si aprobare (la Senat a trecut deja nefiind acceptata nicio modificare)! AAD (Alianta Anti Dragnea) s-a format ad-hoc in Camera Deputatilor din: reprezentantii Pro Romania, deputati PSD si de la minoritati care insa nu sunt de…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, primește o lovitura grea dupa ce deputații PSD Ion Spanu, Mihai Valentin Popa, Ion Mocioalca, Mihai Mohaci au anunțat ca pleaca din PSD la partidul Pro Romania, condus de fostul președinte PSD Victor Ponta. In acest fel, Dragnea iși vede amenințata majoritatea din Parlament,…

- Dupa ce s-a votat pentru a doua oara legea a trecut cu 170 de voturi ”pentru”. „Legea privind spalarea banilor a picat la vot, legea care punea pe butuci ONG-urile. Dragnea a pierdut, oficial, majoritatea la Camera. Edit dupa 2 minute – PSD a cerut refacerea votului, total neregulamentar, s-a votat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, considera ca declaratia fostului premier Victor Ponta, ca PSD va fi timp de cel putin 10 ani partidul care a batut Diaspora in Piata Victoriei si a gazat oameni , se inscrie in nota in care acesta „imbraca iesirile publice” din ultima perioada. „Nu am avut timp…

- Deputatul Victor Ponta, lider al Pro Romania, a declarat, luni, ca legea offshore este schimbata cu totul in Senat, sustinand ca nu exista niciun fel de dezbatere, de transparenta, iar presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, "in...

- Parlamentarii PSD din Timis, Caras Severin si Ilfov ar fi anuntat ca nu vor mai sustine Guvernul PSD-ALDE daca Liviu Dragnea nu va demisiona, conform unor surse politice. Ceea ce ar insemna automat ca Guvernul ar pica si s-ar alege un alt premier. Ei bine, se pare ca premierul agreat de cei mai multi…

- Liviu Dragnea „e un om de culise, de subteran, e cel mai bun acolo: negociaza, cumpara, vinde funcții, oameni. Nu va așteptați sa iasa cu o poza foarte clara. Pana la CEx va incerca sa cumpere cu funcții și bani, de la Guvern sau din Parlament, susținere. Acesta e Dragnea. Le va promite membrilor CEx,…