- "Un premier foarte bun ar fi Corina Cretu. Un om cu experienta, cu conexiuni, cu relatii. Daca dai jos Guvernul si vi cu o noua Dancila, mai bine nu-l mai dai (...) Trebuie sa inteleaga si Iohannis si PNL si toate fortele politice ca PSD are majoritate, dar macar daca schimbi Guvernul sa vi cu unul…

- Demisia ministrului Educației, Valentin Popa, prilej ca liderul PRO Romania, Victor Ponta, sa atace din nou conducerea PSD. “Limba romana nu este de negociat” i-a spus Ministrul Popa lui Liviu Dragnea inainte sa demisioneze! Asa este pentru orice roman - pentru Dragnea insa orice se…

- Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, ca Liviu Dragnea i-a cerut miercuri Vioricai Dancila sa iasa public și sa declare ca daca el nu va mai conduce PSD, atunci va pleca și ea din funcția de premier. Dancila, insa, nu l-a ascultat.”Știu ca Dragnea a fost azi pe la 5.00 (17.00) peste Dancila…

- „Eu ma bucur și ii salut pe foștii mei colegi din PSD, care ințeleg ca modul in care domnul Dragnea a confiscat și PSD, și Parlamentul și Guvernul ne duce pe toți la dezastru, nu doar pe ei, ca aici nu vorbim doar de interesele unui partid, vorbim de faptul ca țara e guvernata prost, ca Parlamentul…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Botosani, ca liderul Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, ar fi trebuit sa demisioneze de la conducere in momentul in care a fost condamnat in al doilea dosar de coruptie. Liderul Pro Romania sustine ca, pe viitor, "Dragnea, cand…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a lamurit misterul scrisorii prin care 28 de lideri ai PSD i-ar fi cerut demisia lui Liviu Dragnea."E o scrisoare pierduta. In mod normal, ceea ce se intampla in PSD ar trebui sa fie doar problema PSD, insa vorbim despre partidul care guverneaza. In PSD nu…

- “Eu sunt convins ca toti cei care ieri au sustinut la televizor ca poza respectiva este falsa, au fost dezinformati de domnul Dragnea. Toata aceasta poveste cu domnul Dragnea care se lupta cu statul paralel este o minciuna de la cap la coada. Nu s-a luptat niciodata in niciun fel. Intotdeauna a vrut…

- Victor Ponta a publicat pe contul personal de Facebook documentul prin care socrul sau Ilie Sarnu a fost supus de catre DNA unui proces de interceptare, in campania electorala din 2014. Liderul PRO Romania avertizeaza ca in 2019, an electoral, acest episod se poate repeta fara probleme, deoarece…